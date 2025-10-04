Los Dodgers ganan 5-3 a los Filis en el primer partido de la Serie Divisional de la Liga Nacional. Foto: AP

FILADELFIA (AP).- Teoscar Hernández impulsó a los Dodgers con un jonrón de tres carreras en la séptima entrada que rescató a Shohei Ohtani, tanto en el montículo como en el plato, y guió a Los Ángeles a una victoria por 5-3 sobre los Filis de Filadelfia en el primer juego de su Serie Divisional de la Liga Nacional el sábado por la noche.

Ohtani se ponchó cuatro veces seguidas en el plato, la última vez en la séptima sin outs y con dos corredores contra Matt Strahm.

No hay problema, al menos para los actuales campeones de la Serie Mundial.

Tras un elevado de Mookie Betts, Hernández silenció a la entusiasta multitud de los Filis con un batazo al jardín derecho contra Strahm para una ventaja de 5-3. El veterano toletero celebró con un gesto de entusiasmo mientras corría por las bases.

Ohtani se quitó el sombrero, se levantó de su asiento en el banquillo para unirse a la diversión y exhalar una vez que estaba en camino a la victoria.

Ohtani, tres veces MVP, se recuperó de una entrada de tres carreras en la segunda entrada en su primera apertura de su carrera en los playoffs para derrotar a los Filis y terminar con nueve ponches en seis entradas.

Alex Vesia retiró al bateador emergente Edmundo Sosa con las bases llenas en la octava entrada para preservar la ventaja. Roki Sasaki trabajó la novena para su primer salvamento.

Ohtani había admitido que estaba nervioso por jugar frente a una multitud que vorazmente trataba de estar a la altura de su apodo de cuatro horas de infierno (fue abucheado cuando pisó el campo durante los calentamientos) y nunca encontró su equilibrio en el plato. Ohtani caminó en el noveno.

El abridor de los Filis, Cristopher Sánchez, ponchó a Ohtani tres veces, incluido un tercer strike cantado en la quinta entrada que provocó el delirio en una multitud que agitaba toallas.

Sánchez incluso se entusiasmó con eso y golpeó su puño en el aire mientras salía del montículo.

El Oh-4 se convirtió en una mera nota al pie, aunque Ohtani es el primer jugador en poncharse cuatro veces como bateador y ponchar a nueve bateadores como lanzador en el mismo juego de postemporada, en un emocionante regreso para un equipo de los Dodgers que estaba en alto después de derrotar a los Rojos en dos juegos en la Serie de Comodines.

El segundo juego será el lunes en Filadelfia.

Sánchez asumió el rol de as cuando Zack Wheeler fue descartado para el resto de la temporada en agosto por complicaciones derivadas de un coágulo sanguíneo. Wheeler lució el uniforme completo y recibió una ovación entusiasta en las presentaciones previas al partido.

Sánchez lanzó temprano como un abridor número uno.

Abanicó a Ohtani en tres lanzamientos para comenzar el juego y lanzó cinco entradas sin anotaciones.

Kiké Hernández persiguió a Sánchez en la sexta entrada con un doblete de dos carreras con dos outs por la línea del jardín izquierdo que puso el marcador 3-2. David Robertson retiró al bateador emergente Max Muncy para acabar con la amenaza.

Robertson, el jugador de 40 años recién llegado a finales de la temporada, permitió un sencillo y golpeó a Will Smith con un lanzamiento para abrir el séptimo antes de cederle el paso a Strahm.

Aunque el desastre golpeó al bullpen de los Filis en los últimos minutos, Vesia salvó a Tyler Glasnow en la octava. Glasnow, lanzando desde el bullpen en una serie corta, llenó las bases antes de que le engancharan. Vesia hizo que Sosa, quien conectó tres jonrones en un juego el mes pasado, elevara al jardín central.

Los Filis solo tuvieron dos hits después de anotar tres veces en el tercero con el triple de dos carreras de JT Realmuto y el elevado de sacrificio de Harrison Bader.