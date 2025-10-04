MÃ©xico avanza a octavos de final en el Mundial Sub-20 tras vencer 1-0 a Marruecos (Video)

SelecciÃ³n Mexicana de Futbol

La SelecciÃ³n Mexicana se medirÃ¡ ante Chile en octavos de final este martes 7 de octubre, a las 13:30 horas en los octavos de final.
sÃ¡bado, 4 de octubre de 2025 · 16:24

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- Este dÃ­a, la SelecciÃ³n Mexicana Sub-20 venciÃ³ 1-0 a Marruecos en la Copa del Mundo de la especialidad que se estÃ¡ disputando en Chile. Con este triunfo, el conjunto tricolor asegurÃ³ su pase a octavos de final.

MÃ©xico llegÃ³ a este partido, el tercero y Ãºltimo del grupo C, con dos puntos (tras empatar 2-2 antes Brasil y 2-2 contra EspaÃ±a), por lo que, si buscaba acceder a la siguiente ronda sin depender de resultados externos, la victoria era el Ãºnico camino.

Al minuto 50, cuando los mexicanos se volcaron al ataque, tras la zaga marroquÃ­ cometiÃ³ una mano en su Ã¡rea, por lo que el silbante no dudÃ³ en seÃ±alar penalti. Gilberto Mora, jugador de los Xolos de Tijuana, fue el encargado de cobrar la pena mÃ¡xima, misma que no errÃ³. El duelo culminÃ³ 1-0-

 

 

Con esta victoria, MÃ©xico se posiciÃ³n en el segundo peldaÃ±o con 5 unidades; Marruecos terminÃ³ en primer lugar con 6. EspaÃ±a fue tercer lugar con 4 puntos y Brasil Ãºltimo con una sola unidad. El Tri se medirÃ¡ ante Chile en octavos de final este martes 7 de octubre, a las 13:30 horas.

