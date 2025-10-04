Omar Bravo, exfutbolista de Chivas, es detenido por presunto abuso infantil

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía de Jalisco informó que detuvo este sábado a Omar Bravo por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado.

Elementos de la policía de investigación adscritos a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia, lo capturó mediante un operativo implementado en el centro del municipio de Zapopan.

Luego de la denuncia presentada, esta Representación Social integró una consistente carpeta de investigación con la que se pudo obtener una orden de aprehensión en contra del señalado, a través del Juzgado Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes, del Primer Distrito Judicial.

Las autoridades señalaron que en las próximas horas Omar “N” será puesto a disposición del Juzgado que le decretó el mandato judicial.

De las investigaciones se desprende que el señalado habría abusado de una adolescente en distintas ocasiones en los últimos meses, se presume que anteriormente habría cometido acciones similares.