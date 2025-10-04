MADRID (AP).- VinÃ­cius JÃºnior anotÃ³ dos veces y Kylian MbappÃ© anotÃ³ antes de retirarse lesionado y el Real Madrid venciÃ³ el sÃ¡bado 3-1 al Villarreal, tercero en la clasificaciÃ³n, para colocarse en la cima de La Liga.

Momentos despuÃ©s de marcar en el minuto 81, MbappÃ© se sentÃ³ y se agarrÃ³ el tobillo derecho. El astro francÃ©s hizo un gesto con las manos para indicar que no podÃ­a continuar. Tras una breve intervenciÃ³n, se marchÃ³ sin ayuda y se dirigiÃ³ directamente al tÃºnel de vestuarios.

La victoria colocÃ³ al Madrid dos puntos por encima del campeÃ³n defensor Barcelona, ??que puede recuperar el liderato con una victoria en Sevilla el domingo, pero no podrÃ¡ contar con su extremo estrella Lamine Yamal por una lesiÃ³n pÃºbica.

VinÃ­cius marcÃ³ en el 47 al recortar desde la izquierda y su disparo raso rozÃ³ el talÃ³n de Santi ComesaÃ±a ante la sorpresa del portero Arnau Tenas.

VinÃ­cius anotÃ³ de penalti en el 69 tras ser derribado. MbappÃ© es el lanzador habitual del Madrid, pero se lo permitiÃ³, y VinÃ­cius rematÃ³ con suavidad bajo el cuerpo de Tenas, justo cuando acertÃ³.

El extremo del Villarreal, Georges Mikautadze, recortÃ³ distancias con un buen disparo desde 20 metros que superÃ³ a Courtois.

Pero el duro trabajo se vio frustrado cuando el defensa Santiago MouriÃ±o fue expulsado cuatro minutos mÃ¡s tarde por segunda tarjeta amarilla tras una falta a VinÃ­cius.

El Villarreal perdiÃ³ entonces el balÃ³n sin cuidado y MbappÃ© intercambiÃ³ pases con Brahim DÃ­az antes de marcar su decimocuarto gol en 10 partidos.