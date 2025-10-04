Venden paquetes para cenar con la madre de Lamine Yamal; el más caro supera los 7 mil pesos. Foto: Instagram: @sheila_ebana

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sheila Ebana, madre de Lamine Yamal, joven estrella del FC Barcelona, será la invitada especial de una cena navideña en Londres, cuyo costo de entrada alcanza hasta los 360 euros, al día de hoy equivale a 7 mil 777 pesos mexicanos.

La madre del delantero de 18 años protagoniza anuncios en redes sociales de la cena programada para el 7 de noviembre como parte del evento solidario Football Fans Christmas Party. Primero fue programado en el Hotel London Portman Square, pero luego cambió la sede al Leonardo Royal Hotel London City, presuntamente a solicitud de una mejor y más accesible ubicación.

"No pierdas la oportunidad de conocer a la madre del mejor futbolista del mundo", fue la invitación de la empresa organizadora de la cena JEN C Events. Ésta dijo ser la primera empresa de organización de eventos en trabajar con Sheila Ebana.

De acuerdo con información del portal de noticias deportivas mediotiempo.com, los costos de las entradas al evento donde estará la madre de Lamine Yamal son los siguientes:

Entrada estándar (150 euros): incluye comida de tres platos, champán a la llegada y bebidas limitadas durante la cena

Entrada intermedia (172 euros): incluye un menú de tres platos, champán a la llegada y media botella de vino con la comida.

Paquete VIP (360 euros): incluye champán a la llegada, tres platos de comida, asiento reservado en la mesa VIP, bebidas ilimitadas y la posibilidad de fotografiarse con Sheila Ebana.





“Solo es invitada”

Sin embargo, el portal espndeportes publicó declaraciones del exjugador del Real Betis, Benjamín Zarandona en las que cuenta que la agencia JEN C Events lo invitó a la cena y le dijeron que lo vieron en una foto con la madre de Lamine, con quien tiene amistad de hace años por sus raíces comunes en la Guinea Ecuatorial.

“La agencia me preguntó si sería posible traerla a Londres para un evento navideño. Les dije que lo estudiaría. Eso es todo. Llegamos a un acuerdo. Me contrataron como exjugador y yo me puse en contacto con Sheila”, dijo.

Aclaró que “la madre de Lamine no está organizando nada. Asiste como invitada. Eso es todo. Algunas de las cosas que se han publicado me han sorprendido mucho”.