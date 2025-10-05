Bryce Young y Rico Dowdle ayudan a los Panthers a remontar para vencer a los Dolphins 27-24. Foto: AP

CHARLOTTE, NC (AP).- El entrenador de los Panthers, Dave Canales, les sermoneó a sus jugadores la semana pasada sobre no permitir que las cosas se salgan de control luego de una derrota como visitante por 29 puntos ante Nueva Inglaterra. Al parecer escucharon.

Bryce Young lanzó un pase de touchdown de 4 yardas para tomar la ventaja al ala cerrada suplente Mitchell Evans con 1:59 restantes, Rico Dowdle corrió para 206 yardas y una anotación, y Carolina superó un déficit de 17 puntos en la primera mitad para vencer a los Miami Dolphins 27-24 este día.

Los Panthers (2-3) se mantuvieron invictos en casa e igualaron un récord de la franquicia con su remontada de 17 puntos. Carolina mejoró su marca a 4-117 (incluyendo playoffs) cuando perdía por 17 puntos o más.

“Creo que fue un gran mensaje que se transmitió”, dijo Young. “Obviamente no fue el comienzo que queríamos, pero nos permitió reenfocarnos. (Canales) habla de eso todo el tiempo, de poder reenfocarnos, desde lo bueno hasta lo malo, sea lo que sea, y se vio en todas las fases. Independientemente de lo que sucediera con el marcador, simplemente poder reenfocarnos y pasar a la siguiente jugada”.

Young completó 19 de 30 pases para 198 yardas y dos touchdowns después de perder el balón en las primeras dos posesiones de Carolina, lo que llevó a dos pases de touchdown de Tua Tagovailoa y una ventaja de 17-0 para Miami.

En su primera apertura para los Panthers en lugar del lesionado Chuba Hubbard, Dowdle igualó el segundo total más alto de carreras en la historia de la franquicia a pesar de tener que abandonar el juego en múltiples ocasiones en la segunda mitad debido a calambres.

Dowdle corrió 53 y 43 yardas en la segunda mitad y Carolina, jugando sin tres linieros ofensivos lesionados, superó a Miami 237 yardas contra 19 en tierra.

"Explosivo, dinámico", dijo Young cuando le preguntaron qué había aprendido de Dowdle. "En cada jugada, puede hacerlo todo en el juego terrestre, el juego de pases y el juego de pantalla. De nuevo, nada sorprendente".

Dowdle, fichado como agente libre procedente de Dallas, quedó a 5 yardas de romper el récord de la franquicia en carreras en un solo juego, en poder de DeAngelo Williams.

El entrenador de Miami, Mike McDaniel, dijo: «Creo que nos superaron en yardas terrestres por 200. Eso no es suficiente. Rara vez se gana, o nunca».

Tagovailoa terminó con 27 de 36 pases para 256 yardas con pases de TD a De'Von Achane, Darren Waller y Jaylen Waddle en el primer juego de Miami desde que Tyreek Hill sufrió una lesión de rodilla que le puso fin a la temporada .

Los Panthers finalmente tomaron la delantera a mitad del cuarto cuarto con una carrera de touchdown de 1 yarda de Dowdle, pero Tagovailoa respondió rápidamente con un pase de touchdown de 46 yardas a Waddle para poner a los Dolphins por delante 24-20 con 4:50 por jugarse.

Los Panthers respondieron con una impresionante serie ofensiva, impulsada por un pase de 17 yardas de Young al novato Jimmy Horn en cuarta y cinco. La recepción de touchdown de Evans fue su segunda anotación en dos partidos. Horn debutó tras estar inactivo las primeras cuatro semanas.

Los Dolphins (1-4) tuvieron la oportunidad de retomar la delantera, pero Patrick Jones II capturó a Tagovailoa, causándole una pérdida de 7 yardas en tercera y 10. McDaniel optó por despejar con 1:10 por jugar.

En la siguiente serie ofensiva de Carolina, Jack Jones de Miami fue sancionado por interferencia de pase sobre Hunter Renfrow en una jugada de tercera oportunidad, lo que le dio a Carolina un primer down para sellar el juego.

“Nadie quiere empezar la temporada con un récord de 1-4”, dijo Tagovailoa, quien fue capturado tres veces. “Hay muchos factores que influyen. Y tenemos que resolverlo. Y tenemos que resolverlo ahora. Esta sensación es horrible”.

El impulso cambió a finales del segundo cuarto cuando Young encontró al receptor abierto Xavier Legette para un pase de touchdown de 7 yardas para reducir la ventaja a 17-7 en una jugada en la que lanzó a un lugar en la zona de anotación, esperando y esperando que Legette estuviera allí para atrapar el balón.

“Les llamamos pases de confianza”, dijo Legette. “Que me lanzara eso ahí mismo demostró que creía en mí”.

Legette había llegado al juego con sólo 8 yardas recibidas en cuatro recepciones esta temporada y había estado fuera de los últimos dos juegos por una lesión en el tendón de la corva.

Canales dijo que estaba llorando cuando Legette llegó a la banca después del gol.

"Estoy muy orgulloso del trabajo que ha realizado", dijo Canales sobre Legette, la selección de primera ronda del equipo en 2024. "Lo veo trabajando duro y enfocando sus esfuerzos en los entrenamientos. No le teme a nada. Se miró al espejo y estas son las cosas en las que debo mejorar".

Canales elogió a su equipo por responder ante la adversidad.