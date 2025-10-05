El Barcelona pierde 4-1 ante el Sevilla; es su primera derrota en LaLiga. Foto: AP

MADRID (AP).- Lamine Yamal se lesionó, Robert Lewandowski falló un penalti que hubiera podido empatar el partido y el Barcelona perdió su segundo partido consecutivo con una desalentadora derrota por 4-1 en Sevilla en la liga española el domingo.

Esto, combinado con una derrota a mitad de semana ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones, hace que el Barcelona no llegue al receso internacional con un estado de ánimo positivo.

El resultado también significó que el Real Madrid se mantuvo en lo más alto de la clasificación de la liga española, dos puntos por delante del Barcelona, ??hasta entonces invicto.

El Madrid venció al Villarreal por 3-1 el sábado.

El Sevilla, que venció al Barcelona en La Liga por primera vez en una década, ascendió al cuarto lugar.

Yamal agravó una lesión en la ingle contra el PSG y estará de baja entre dos y tres semanas.

Alejandro Balde consiguió un penalti para el Barcelona en el 74, pero Lewandowski disparó desviado a la izquierda tras dos pasos vacilantes cuando vio al portero del Sevilla, Odysseas Vlachodimos, moverse hacia donde apuntaba.

Isaac Romero marcó un gol y dio otro para el Sevilla mientras el Barcelona luchaba desde el principio con un calor de 33 grados (más de 90 grados Fahrenheit).

Romero recibió una falta de Ronaldo Araujo que generó un penal que el ex extremo del Barcelona Alexis Sánchez convirtió a los 13 minutos.