George Russell gana el GP de Singapur de F1 y McLaren se asegura el título de constructores. Foto: AP

SINGAPUR (AP).- McLaren fue coronado como el mejor equipo de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Singapur en un día complicado para los tres principales contendientes al título de pilotos.

George Russell ganó la carrera de manera dominante este día y McLaren se aseguró el campeonato de constructores de Fórmula 1 a falta de seis carreras.

Russell se mantuvo en control desde la pole position para lograr su segunda victoria y la de Mercedes en el año por delante de Max Verstappen de Red Bull, quien mantuvo a raya a Lando Norris por el segundo lugar a pesar de luchar con problemas con el auto.

Puede que Verstappen haya superado a los dos pilotos de McLaren, pero eso no ayudó mucho a su defensa del título, ya que no hizo avances significativos en su gran ventaja de puntos.

Norris dijo que fue "una pena" pasar gran parte de la carrera mirando la parte trasera del coche de Verstappen, mientras que el líder de la clasificación, Oscar Piastri, se mostró molesto porque Norris chocó con él cuando lo adelantó en la salida.

Russell lo corrige

"No sabemos realmente de dónde surgió este rendimiento", admitió Russell, quien dijo que esperaba que Mercedes tuviera problemas en el estrecho y sinuoso circuito callejero de Singapur.

Fue un hito personal para Russell, quien se estrelló en la última vuelta mientras luchaba por los lugares del podio en Singapur en 2023.

"Se siente increíble, sobre todo después de lo que pasó hace un par de años. Fue una oportunidad perdida, pero hoy lo compensamos con creces", dijo.

Norris chocó las ruedas con su compañero de McLaren, Piastri, quien terminó cuarto, al adelantarlo en la salida. Piastri se quejó al equipo por radio sobre la forma de conducir de Norris.

"¿Estamos de acuerdo con que Lando me saque del camino?", preguntó el australiano.

"Tuve una pequeña corrección, pero nada más. Fue una buena carrera", dijo Norris después de la carrera.

Norris redujo la ventaja de Piastri en la clasificación por tercera carrera consecutiva. El australiano ahora le saca 22 puntos de ventaja a Norris, con Verstappen 41 más atrás.

Piastri terminó fuera de los tres primeros en carreras consecutivas por primera vez desde el Gran Premio de Australia en marzo.

Los frenos de Hamilton fallan

El compañero de equipo de Russell, Kimi Antonelli, se recuperó para terminar quinto tras una mala salida. Lewis Hamilton se acercaba al italiano hacia el final cuando fallaron los frenos del Ferrari del siete veces campeón.

Leclerc, con el otro Ferrari, adelantó a Hamilton para situarse sexto. El piloto británico se mantuvo séptimo por poco con su coche averiado, por delante de Fernando Alonso, de Aston Martin, pero perdió la posición de todos modos tras recibir una penalización de cinco segundos por salirse de la pista mientras tenía problemas con los frenos.

Eso elevó a Alonso al séptimo lugar y dejó a Hamilton en el octavo, mientras que Oliver Bearman fue noveno para Haas y Carlos Sainz, Jr. tomó un punto en el décimo lugar a pesar de tener que comenzar cerca del final de la parrilla por una infracción técnica.

Peligro de calor

Fue la primera carrera de F1 que fue declarada oficialmente como “peligro de calor” por el organismo rector, la FIA, según las nuevas reglas que entraron en vigor esta temporada.

El calor y la humedad en Singapur han sido un desafío para los pilotos durante mucho tiempo, quienes debían tener equipos de refrigeración instalados en sus coches. Algunos, como Verstappen, optaron por no usar el chaleco refrigerante correspondiente.