Haaland vuelve a marcar y Rodri se lesiona en la victoria del Manchester City 2-1 ante el Brentford . Foto: AP

(AP).- Otro gol del prolífico Erling Haaland. Otra lesión del desafortunado Rodri.

El Manchester City venció al Brentford por 1-0 este día en la Premier League gracias a un noveno gol de Haaland, líder en la competencia, que usó su potencia para superar a un defensor y luego su habilidad para superar a otro antes de marcar en el noveno minuto.

Una reñida victoria para el City, que se colocó tres puntos detrás del líder Arsenal, se vio empañada por la imagen de Rodri (el centrocampista central clave del equipo y ganador del Balón de Oro el año pasado) teniendo que retirarse a mitad de la primera mitad por una presunta lesión en el tendón de la corva.

Rodri se dejó caer al suelo, se agarró la parte posterior de la pierna derecha y salió del campo con aire abatido. El astro español se perdió la mayor parte de la temporada pasada por una lesión del ligamento cruzado anterior y se ha quejado de dolor de rodilla en las primeras semanas de esta campaña.

El City ascendió al quinto lugar con una cuarta victoria en siete partidos de liga hasta el momento.