Imputan a Omar “N”, exjugador de Chivas, por abuso sexual infantil agravado

GUADALAJARA JAL., (apro).- El exjugador de Chivas, Omar “N” fue imputado este domingo, 5 de octubre, en los Juzgados de Control y Juicio Oral Distrito de Puente Grande por la Fiscalía del Estado de Jalisco por el delito de abuso sexual infantil agravado contra una adolescente, tras ser capturado en Zapopan.?

Durante la audiencia, su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será hasta el 10 de octubre cuando se celebre la audiencia de vinculación a proceso, mientras tanto, el imputado permanecerá en prisión preventiva oficiosa para garantizar la continuidad del proceso.

La detención del máximo goleador de Chivas la efectuaron elementos de la policía de investigación adscritos a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia en un operativo efectuado en el centro del municipio de Zapopan.

De las investigaciones se desprende que el señalado habría abusado de una adolescente en distintas ocasiones en los últimos meses, se presume que anteriormente habría cometido acciones similares.

La representación social de la Fiscalía del Estado apuntó que integró “una consistente carpeta de investigación”, la cual se expuso en la audiencia de formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión, en la que la defensa del señalado se acogió a la duplicidad del término constitucional: 144 horas.

De acuerdo con la información publicada por un diario local de Guadalajara, los presuntos abusos del exfutbolista de Chivas habrían comenzado desde 2019, cuando la menor tenía alrededor de 11 años, en una casa, aprovechando que la víctima tiene una relación de convivencia con el ex futbolista.

Aprovechando la ausencia de la madre de la menor, Omar realizó tocamientos, proposiciones de índole sexual, mantuvo el silencio de la víctima con comportamientos violentos, amenazas y presiones psicológicas?contra la adolescente.

La víctima grabó a Omar durante una de las agresiones. Este video se mostró a su madre, lo que llevó a la presentación de la denuncia el 30 de septiembre pasado. La grabación está en manos de las autoridades.

En Jalisco, el delito de abuso sexual infantil puede ser sancionado con hasta 20 años de prisión.