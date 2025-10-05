Los Cowboys dominan a los Jets 37-22 gracias a los 4 pases de touchdown de Prescott. Foto: AP

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey (AP).- Dak Prescott lanzó dos de sus cuatro pases de touchdown a Jake Ferguson, Dallas anotó en dos series de 90 yardas en el segundo cuarto con una línea ofensiva improvisada sin cuatro titulares y los Cowboys derrotaron este día 37-22 a los Jets de Nueva York sin victorias.

Javonte Williams corrió para 135 yardas y un touchdown y también atrapó un pase de TD, George Pickens también tuvo una recepción de TD y los Cowboys (2-2-1) se recuperaron de un decepcionante empate 40-40 contra Green Bay la semana pasada.

Prescott completó 18 de 29 pases para 237 yardas tras una línea que dejó fuera de juego al guardia izquierdo Tyler Smith (rodilla), al tackle izquierdo Tyler Guyton (conmoción cerebral), al guardia derecho Tyler Booker (tobillo) y al centro Cooper Beebe (pie). El tackle derecho Terence Steele fue el único titular.

La victoria de los Cowboys le dio al entrenador Brian Schottenheimer una victoria sobre el equipo del que fue coordinador ofensivo entre 2006 y 2011. También mantuvo a los Jets (0-5) sin victorias bajo la dirección de Aaron Glenn, quien es el primer entrenador en la historia de la franquicia en comenzar su mandato con cinco derrotas. Es el cuarto inicio de 0-5 para Nueva York y el primero desde que comenzó 0-13 en 2020 con Adam Gase.

Los Jets también se convirtieron en el primer equipo en la historia de la NFL en comenzar 0-5 y no tener robos de balón en defensa, según ESPN Research.

La defensa de Dallas, que ha tenido dificultades sin Micah Parsons , no permitió que Justin Fields y los Jets hicieran mucho hasta que el partido estuvo bien controlado. Los Cowboys lograron cinco capturas de Fields, quien completó 32 de 46 pases para 283 yardas y pases de touchdown tardíos a Andrew Beck y Garrett Wilson, además de pases de conversión de 2 puntos a Mason Taylor y Josh Reynolds.

Breece Hall corrió por 113 yardas y atrapó cuatro pases para 42 yardas, pero también tuvo un balón suelto que cambió el impulso del juego en el segundo cuarto.

Los Jets tomaron su única ventaja con un gol de campo de 25 yardas de Nick Folk tras un prometedor comienzo en su serie ofensiva inicial, que incluyó tres conversiones en tercera oportunidad. Pero en tercera y gol desde la yarda 7, el pase pantalla de Fields rebotó en la máscara de Dante Fowler, impactando en la cámara SkyCam, y quedó incompleto.

Brandon Aubrey coronó la primera posesión de los Cowboys con un gol de campo de 35 yardas para empatarlo 3-3.

Después de que Nueva York optara por despejar en cuarta y cinco desde la 43 de Dallas, los Cowboys recibieron el balón en su propia yarda 10. Prescott guió a Dallas 90 yardas en 13 jugadas, con la ayuda de tres conversiones en tercera oportunidad. El resultado final fue una pantalla de Prescott a Ferguson, quien la llevó a la zona de anotación desde 26 yardas para una ventaja de 10-3.

Dallas consiguió su segunda serie ofensiva de touchdown de 90 yardas o más tras recibir el balón en su yarda 9 cuando Marist Liufau obligó a Hall a soltar el balón y Sam Williams lo recuperó. Hall pareció lesionarse el codo izquierdo en la jugada, pero regresó para iniciar la segunda mitad.

Un pase de 46 yardas de Prescott a Ryan Flournoy puso el balón en la yarda 16 de los Jets. Dos jugadas más tarde, Williams golpeó el frente del pilono para un touchdown de 5 yardas para poner a Dallas arriba 17-3.

Los Jets se fueron tres y fuera y los Cowboys aumentaron su ventaja cuando Williams se escapó para una carrera de 66 yardas hasta la yarda 1, y Prescott encontró a Ferguson completamente desmarcado para un touchdown. Lo único que salió mal para Dallas fue cuando Aubrey golpeó el poste derecho en el punto extra, después de que el tackle izquierdo de los Cowboys, Nate Thomas, fuera sancionado por conducta antideportiva en el touchdown.

Prescott conectó con Pickens para un pase de touchdown de 43 yardas que puso a Dallas arriba 30-3 al final del tercer cuarto. Prescott añadió un pase de touchdown de 4 yardas a Williams en los minutos finales.