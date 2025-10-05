Se le va a las patadas al rival: "Tashiro" Fierro pierde el control y es descalificado (video)

Ángel ‘Tashiro’ Fierro fue descalificado, luego de agredir con una patada a su rival Abraham ‘Bombi’ Cordero en pelea de box. Foto: Tomada de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ángel ‘Tashiro’ Fierro fue descalificado, luego de agredir con una patada a su rival Abraham ‘Bombi’ Cordero en plena pelea estelar de una función sabatina de boxeo realizada en el Auditorio Municipal de Tijuana.

Apenas superado el primer minuto de combate en el tercer round, ‘Tashiro’ comenzó a dar señales de molestia en contra de Cordero, con quien intercambió palabras después de una intervención de rutina por parte del réferi, lo que desencadenó el descontrol del tijuanense, quien terminó por embestir al ‘Bombi’, derivando en la descalificación, a la espera de más sanciones que puedan desencadenarse a partir del hecho.

La función marcaba el regreso de Ángel Fierro a los cuadriláteros, después de ocho meses de inactividad, en lo que era el primer paso para retomar el camino que lo perfilaba como un contendiente a buscar una oportunidad en la disputa de un cetro mundial en la división de peso superligero.

Por lo pronto, la Comisión de Boxeo de Tijuana prevé una suspensión para el pugilista y será hasta el martes cuando se determine el castigo para ‘Tashiro’, una vez que el organismo sesione y evalúe el caso.