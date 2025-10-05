Touchdown tardío de Jordan Addison da a los Vikings la victoria por 21-17 vs. los Browns

Touchdown tardío de Jordan Addison da a los Vikings la victoria por 21-17 sobre los Browns. Foto: AP

LONDRES (AP).- Jordan Addison apareció cuando sus compañeros más lo necesitaban. El receptor abierto de los Minnesota Vikings fue enviado a la banca durante el primer cuarto del juego del domingo contra los Cleveland Browns por perderse un ensayo del equipo la semana pasada. Pero anotó el touchdown ganador en la victoria de Minnesota por 21-17 sobre Cleveland en el Tottenham Hotspur Stadium este día.

“Habló con el equipo para hacerles saber que siempre que le diera la oportunidad de entrar al juego, podían contar con él”, dijo el entrenador Kevin O'Connell.

Addison atrapó un pase de touchdown de 12 yardas de Carson Wentz con 25 segundos restantes para darle a los Vikings (3-2) una victoria muy necesaria en su histórico viaje internacional, que comenzó con una derrota 24-21 ante los Steelers en Dublín.

“Después de estar en Europa casi dos semanas y perder la semana pasada en Irlanda, era imprescindible ganar”, dijo el receptor Justin Jefferson. “No podíamos volver a casa en ese avión 0-2”.

Wentz completó 9 de 9 en la serie ganadora de 10 jugadas que comenzó en la línea de 20 yardas de Minnesota.

Los Vikings mejoraron a 5-0 su récord de todos los tiempos en Londres.

La derrota de Cleveland también arruinó el debut de Dillon Gabriel como titular en la NFL, ya que el novato de los Browns puso a su equipo (1-4) en posición de ganar con dos pases de touchdown. Su compañero novato, Quinshon Judkins, corrió para 110 yardas en 23 acarreos.

Wentz se recuperó de una lesión en el hombro que lo obligó a abandonar brevemente el vestuario y lideró dos series ofensivas anotadoras en la segunda mitad, después de que los Vikings perdieran 10-7 al descanso. El veterano completó 25 de 34 pases para 236 yardas y el pase de touchdown.

Addison tuvo cinco recepciones para 41 yardas para complementar el gran juego de Jefferson: 123 yardas en siete recepciones.

Addison regresó la semana pasada después de cumplir una suspensión de tres juegos por violar la política de conducta personal de la liga por un caso de conducir ebrio el año pasado.

La carrera de touchdown de 3 yardas de Jordan Mason le dio a los Vikings una ventaja de 14-10, culminando una serie de ocho jugadas y 71 yardas en el tercer cuarto.

Gabriel respondió con una serie ofensiva de 13 jugadas y 69 yardas y un pase de touchdown de 9 yardas al ala cerrada David Njoku en tercera y gol, para una ventaja de 17-14 para los Browns. Njoku superó al linebacker Ivan Pace Jr. en una recepción previa. Terminó con seis recepciones para 67 yardas.

Al intentar empatar el juego a 17, el pateador de los Vikings, Will Reichard, tuvo su primer fallo de la temporada cuando envió un intento de 51 yardas desviado justo al comienzo del último cuarto.

Gabriel, quien fue seleccionado como titular esta semana por encima del veterano Joe Flacco, completó 19 de 33 pases para 190 yardas y dos touchdowns.