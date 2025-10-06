Inicia juicio sobre el supuesto papel de los Angels en la muerte por sobredosis de Tyler Skaggs. Foto: AP

SANTA ANA, California, EU (AP).- Una demanda por homicidio culposo que acusa a los Angelinos de Los Ángeles de ser responsables de la muerte por sobredosis de drogas en 2019 de uno de sus lanzadores estrella comenzó este lunes.

La selección del jurado estaba en marcha en el tan esperado juicio civil sobre si el equipo de las Grandes Ligas de Béisbol es responsable después de que uno de sus empleados fuera condenado por proporcionar drogas que llevaron a la sobredosis fatal del lanzador Tyler Skaggs en un viaje del equipo a Texas.

Se espera que las declaraciones de apertura se realicen a finales de la semana.

La demanda por homicidio culposo interpuesta por la viuda de Skaggs, Carli, y sus padres, alega que el equipo del Sur de California sabía o debería haber sabido que su director de comunicaciones, Eric Kay, suministraba drogas a Skaggs y al menos a otros seis jugadores de los Angels. Kay tenía un largo historial de abuso de drogas y acudió a rehabilitación mientras trabajaba para el equipo, que contaba con muchos atletas que jugaban con lesiones y dolor, según la demanda.

“En esencia, teníamos a este maravilloso ser humano, un gran jugador de béisbol que estaba a punto de convertirse en algo más grande, y falleció a los 27 años”, dijo el abogado de los demandantes, Rusty Hardin. “Eso fue causado por los Angels y su director de comunicaciones”.

La demanda también sostiene que Kay dijo a los agentes federales que dos empleados de los Angels sabían sobre su tráfico de drogas a los jugadores.

Sin embargo, los Angels argumentan que, a pesar de la condena de Kay, los resultados de la autopsia mostraron que Skaggs también había estado bebiendo y tomando oxicodona. En los documentos judiciales, el equipo afirmó que Skaggs no tomó los analgésicos según lo prescrito, sino que los inhaló mientras bebía alcohol, y que debería haber sido consciente del riesgo que esto implicaba.

“Tyler estaba fuera de servicio cuando se encontraba en su habitación de hotel”, dijo Todd Theodora, abogado de los Angels. “El equipo no pudo poner un guardia en su habitación ni intentar evitar que mezclara el alcohol con las pastillas que estaba tomando esa noche”.

Hardin dijo que la demanda busca cientos de millones de dólares en ganancias potenciales perdidas, así como por la pérdida que sufrió la familia.

El juicio se produce más de seis años después de que Skaggs, de 27 años, fuera encontrado muerto en la habitación de un hotel en las afueras de Dallas donde se alojaba, ya que los Angels debían iniciar una serie de cuatro juegos contra los Rangers de Texas. Un informe forense indicó que Skaggs se ahogó con su vómito y que se encontró en su organismo una mezcla tóxica de alcohol, fentanilo y oxicodona.

Kay fue declarado culpable en 2022 de proporcionar a Skaggs una pastilla de oxicodona mezclada con fentanilo y condenado a 22 años de prisión federal. Su juicio penal federal en Texas incluyó el testimonio de cinco jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol que afirmaron haber recibido oxicodona de Kay en diversas ocasiones entre 2017 y 2019, años en los que se le acusó de obtener pastillas y dárselas a jugadores de los Angels.

El caso ha puesto de relieve el uso de analgésicos por parte de deportistas profesionales, mientras Estados Unidos se enfrenta a una ola de muertes por sobredosis, muchas de ellas debido a la potencia del fentanilo. Las sobredosis fueron la principal causa de muerte en personas de 18 a 44 años en 2024, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, y alcanzaron las 80 mil ese año y las 110 mil en 2023.

Después de la muerte de Skaggs, las Grandes Ligas de Béisbol llegaron a un acuerdo con la asociación de jugadores para comenzar a realizar pruebas de opioides y remitir a aquellos que den positivo a la junta de tratamiento.

Skaggs había sido un habitual en la rotación abridora de los Angels desde finales de 2016, cuando el zurdo regresó de una cirugía Tommy John. Durante ese tiempo, sufrió lesiones repetidamente.

Antes de lanzar para los Angelinos, Skaggs jugó para los Diamondbacks de Arizona.

Se espera que el juicio en el condado de Orange dure semanas y podría incluir testimonio de jugadores, incluido el jardinero de los Angels, Mike Trout, y el ex lanzador del equipo, Wade Miley, quien actualmente juega para los Cincinnati Reds.