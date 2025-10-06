La UEFA permite al Barcelona jugar en Estados Unidos y al Milan en Australia

La UEFA permite al Barcelona jugar en Estados Unidos y al Milán en Australia. Foto: @FCBarcelona_es

GINEBRA (AP).- La UEFA no se opondrá, aunque sea a regañadientes, a los planes que rompen la tradición de que el Barcelona juegue un partido de liga en Miami y el AC Milan participe en Australia, dijo este día el organismo que rige el futbol europeo.

En medio de una feroz oposición de los grupos de aficionados de todo el continente, el consentimiento de la UEFA fue un paso clave para el plan de La Liga de organizar el partido Villarreal vs. Barcelona en Miami el 20 de diciembre y el partido de la Serie A AC Milan vs. Como en Perth en febrero.

La UEFA atribuyó el bloqueo de los partidos propuestos a la falta de reglas claras por parte del organismo que rige el futbol mundial, la FIFA, y que muchos aficionados consideran una amenaza para cortar los lazos de los equipos con sus comunidades de origen.

"Si bien es lamentable tener que dejar que estos dos partidos se celebren, esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente", dijo el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, en un comunicado.

La UEFA dijo que “contribuirá activamente al trabajo en curso liderado por la FIFA para garantizar que las reglas futuras defiendan la integridad de las competiciones nacionales y el estrecho vínculo entre los clubes, sus seguidores y las comunidades locales”.

La red de grupos de aficionados Football Supporters Europe dijo que seguirá trabajando para impedir que se celebren partidos en el extranjero, lo que, en su opinión, también desequilibra la integridad deportiva de las ligas nacionales.

“Al imponer estos partidos, La Liga y la Serie A corren el riesgo de socavar su propia historia y éxito a largo plazo, al tiempo que infligen un daño duradero al fútbol en Europa y más allá”, dijo FSE, que es reconocido por la UEFA como su socio de enlace oficial en asuntos de los aficionados.

Durante mucho tiempo se consideró que las ligas española e italiana serían las más propensas a impulsar los llamados partidos “fuera del territorio”, en su intento de contrarrestar la popularidad mundial y el poder financiero de la Premier League inglesa.

El papel de Relevent

La Liga y su socio comercial estadunidense Relevent, una agencia cofundada por el propietario de los Miami Dolphins, Stephen Ross, habían intentado colocar un partido del Barcelona en Florida desde 2018, pero fueron bloqueados por las reglas de la FIFA.

Hace 18 meses, era inevitable que la FIFA se retirara de una acción legal interpuesta por Relevent en un tribunal de Manhattan. Semanas después, la FIFA anunció que revisaría su reglamento y creó un grupo de trabajo que incluye a abogados de la UEFA.

Desde entonces, Relevent se ha convertido en un socio comercial clave de la UEFA y de la influyente Asociación Europea de Clubes, y este año se le ha encomendado la venta de seis años de derechos comerciales de la Liga de Campeones y otras competiciones continentales hasta 2033.

Barcelona ahora debería ser ubicado por Relevent para jugar en la ciudad a la que su icónica ex estrella Lionel Messi se mudó para jugar en el Inter Miami.

El partido del 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium sería, en principio, el de local para el Villarreal, que disputa la Champions League esta temporada. El choque sin duda atraerá a una gran mayoría de aficionados con ganas de ver al Barcelona.

Los problemas financieros del Barcelona desde antes de que Messi dejara el club en 2021, inicialmente al Paris Saint-Germain por dos temporadas, se han profundizado y un juego en Miami es una oportunidad para desarrollar su base de fanáticos y su marca.

Los juegos en el extranjero por esos motivos se han vuelto rutinarios en las ligas deportivas profesionales de Estados Unidos (los últimos juegos de la NFL se jugaron en Dublín la semana pasada y en Londres el domingo), pero aún chocan con la cultura del fútbol europeo, que prospera gracias a las rivalidades tribales y a la presencia de fanáticos de los equipos visitantes en el estadio.

La Bundesliga alemana ha dicho que no tiene planes de llevar partidos al extranjero y que seguramente se enfrentaría a una fuerte reacción de los grupos de fanáticos si lo intentara.

El efecto olímpico de Milan

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo, que se inauguran el 6 de febrero, dieron a la liga italiana una oportunidad para buscar expandirse al extranjero.

La ceremonia de apertura se llevará a cabo en el histórico estadio San Siro, compartido por el AC Milan y el Inter de Milán, y la liga programó el partido de local del Milan contra el vecino Como para el 8 de febrero, cuando el lugar no estaría listo para el fútbol.

Milan, siete veces campeón de Europa que no logró clasificarse para la Liga de Campeones de esta temporada, ha sido un visitante popular entre la diáspora italiana en Australia en viajes anteriores allí.