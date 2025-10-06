Mark Sanchez, exjugador de la NFL, enfrenta un cargo por delito grave en altercado en Indianápolis

El ex mariscal de campo de la NFL, Mark Sánchez, ahora enfrenta un cargo por delito grave en un altercado en Indianápolis. Foto: Kyusung Gong / Archivo AP

INDIANÁPOLIS (AP).- El exmariscal de campo de la NFL, Mark Sanchez, ahora enfrenta un cargo por delito grave de agresión que implica lesiones corporales graves, además de los cargos por delito menor derivados de un incidente del fin de semana en Indianápolis que condujo a su arresto.

El fiscal del condado de Marion, Ryan Mears, anunció el nuevo cargo, que conlleva una posible pena de uno a seis años de prisión, durante una conferencia de prensa el lunes con el jefe del Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis, Chris Bailey. Mears afirmó que la investigación continúa.

“Uno de los desafíos en un caso como este es que se trata de personas que reciben atención médica, y eso es, obviamente, lo más importante: que reciban el tratamiento adecuado”, dijo Mears. “Pero una vez que recibimos información adicional sobre el estado de salud actual de la víctima, nos quedó claro que era necesario presentar cargos adicionales”.

Sanchez había sido programado para una audiencia judicial el martes por los cargos originales, pero ésta fue reprogramada para el 4 de noviembre. Sánchez permanece hospitalizado y el lunes por la mañana se encontraba en condición estable.

Uno de los abogados de Sanchez, James Voyles, se negó a hacer comentarios sobre el caso.

El analista de Fox Sports fue rociado con gas pimienta y apuñalado varias veces durante un altercado nocturno en un callejón del centro de Indianápolis el fin de semana, lo que resultó en cargos criminales en su contra, según registros judiciales presentados el domingo.

Una declaración jurada de la policía alega que Sanchez, oliendo a alcohol, abordó a un camionero de 69 años que retrocedió hacia los muelles de carga de un hotel, lo que provocó una confrontación afuera del vehículo que llevó al conductor a sacar un cuchillo para defenderse.

Sanchez fue hospitalizado con heridas de arma blanca en la parte superior derecha del torso, según la declaración jurada firmada por un detective de la policía. El conductor del camión, identificado como PT, tenía un corte en la mejilla izquierda, añadió.

Mears dijo que su oficina recibió el lunes una declaración jurada de causa probable enmendada, lo que condujo al cargo adicional porque el conductor del camión sufrió lesiones graves.

Mears dijo que la policía todavía está recopilando información y tiene varias órdenes de arresto pendientes.

“El jefe y su equipo siguen trabajando en este asunto, buscando detalles adicionales para nosotros y complementando la declaración jurada de causa probable”, dijo Mears. “No tengo palabras para describir el trabajo realizado en el IMPD. Hay muchísima información que analizar y recopilar”.