Conductor de camión demanda a Mark Sanchez y Fox tras pelea por espacio de estacionamiento

Conductor de camión demanda a Mark Sánchez y Fox tras violenta pelea por espacio de estacionamiento . Foto: Kyusung Gong / Archivo AP

(AP).- Un camionero de 69 años que resultó gravemente herido en una pelea que, según los fiscales, fue iniciada por el exmariscal de campo de la NFL y analista deportivo Mark Sanchez, ahora está demandando al exjugador y a su empleador, Fox Corporation, en un tribunal estatal de Indiana.

Los abogados de Perry Tole presentaron la demanda el lunes solicitando una cantidad no especificada por daños reales y punitivos, así como honorarios legales. La demanda acusa a Sanchez de instigar una pelea con Tole la noche del sábado frente a un hotel del centro de Indianápolis, lo que le provocó una grave desfiguración permanente, pérdida de función, otras lesiones y angustia emocional.

Tole también apuñaló a Sanchez varias veces durante la pelea, según la policía. Una foto de Tole que circula en línea lo muestra con un collarín ortopédico en una cama de hospital, cubierto de sangre y con un profundo corte en un lado de la cara.

Un contacto de prensa de Fox Corporation no respondió de inmediato a un correo electrónico el martes solicitando comentarios. Los abogados que representan a Sánchez en su caso penal se negaron a comentar sobre la demanda.

Los abogados que representan a Tole en la demanda, que solicitó un juicio con jurado, no respondieron de inmediato las llamadas en busca de comentarios.

Sánchez enfrenta un cargo por delito grave de agresión, junto con varios cargos por delitos menores, por lo que los fiscales dijeron el lunes que fue una pelea por estacionamiento.

"Estamos hablando literalmente de personas peleando por un lugar de estacionamiento y/o una disputa sobre dónde estaciona la gente, y eso resultó en que alguien recibió lesiones increíblemente significativas", dijo el fiscal del condado de Marion, Ryan Mears, en una conferencia de prensa el lunes.

Una declaración jurada policial indica que Sanchez, de 38 años, con olor a alcohol, abordó a Tole, quien había estacionado su camioneta en reversa en los muelles de carga de un hotel en el centro de Indianápolis. La demanda de Tole afirma que Sanchez entró en su camioneta sin permiso, lo bloqueó y lo empujó, quien luego lo roció con gas pimienta.

Cuando Sanchez avanzó después de ser rociado, Tole sacó un cuchillo para defenderse, dijeron las autoridades.

Sanchez fue hospitalizado con heridas de arma blanca en la parte superior derecha del torso, según una declaración jurada de la policía.

Sanchez estuvo en Indianápolis para la cobertura de Fox del partido del domingo entre los Colts y los Las Vegas Raiders.

Sanchez tuvo una carrera de 10 años en la NFL antes de retirarse en 2019. Pasó cuatro temporadas con los Jets y también apareció en juegos con Filadelfia, Dallas y Washington.

Apareció en ABC y ESPN durante dos años antes de unirse a Fox Sports como analista de juegos en 2021.