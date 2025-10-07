Jordi Alba anuncia su retiro del futbol profesional al finalizar la temporada 2025 del Inter Miami. Foto: AP

FORT LAUDERDALE, Florida, EU (AP).- Jordi Alba anunció que se retirará del fUtbol profesional al concluir la participación del Inter Miami en los playoffs de la Major League Soccer (MLS), convirtiéndose en el segundo compañero de equipo de Lionel Messi en decir que este año será su último.

Alba reveló la noticia este martes, tres días después de que el Inter Miami celebrara la ceremonia de retiro de Sergio Busquets. Alba tenía contrato con el Inter Miami hasta 2027.

“Ha llegado el momento de cerrar un capítulo verdaderamente significativo en mi vida”, dijo Alba en redes sociales. “He decidido poner fin a mi carrera futbolística profesional al finalizar esta temporada. Lo hago con total convicción, con paz y con felicidad, porque siento que he recorrido este camino con toda mi pasión, y ahora es el momento perfecto para abrir un nuevo capítulo y cerrar el anterior con la mejor sensación posible”.

Alba, de 36 años, llegó al Inter Miami poco después de que Messi anunciara que se dirigiría allí en junio de 2023. La llegada de Messi llevó a Busquets, Luis Suárez y Alba, todos compañeros de equipo en Barcelona, ????a unirse a la MLS.

El lateral izquierdo jugó también para el Valencia (2009 a 2012) y con el Barcelona (2012 a 2023). A lo largo de su carrera ganó 6 títulos de Liga Española, 5 Copas del Rey, 4 Supercopas de España, 1 Champions League, 1 Supercopa de Europa y 1 Mundial de Clubes, todos con el Barcelona. Con el Inter Miami levantó 1 Leagues Cup. Mientras que con la Selección Española conquistó 1 Eurocopa y 1 Nations Leagues.