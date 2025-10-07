La Federación de Futbol de Malasia rechaza acusaciones de trampa y apelará sanciones de la FIFA

Los jugadores de Malasia posan antes del inicio del partido de clasificación del Grupo F de la Copa Asiática de la AFC entre Malasia y Vietnam en el Estadio Nacional Bukit Jalil en Kuala Lumpur, Malasia, el 10 de junio de 2025. (. Foto: Foto AP/Vincent Thian, Archivo

(AP).- Este día, la Asociación de Futbol de Malasia (FAM) dijo que apelará las sanciones de la FIFA después de ser acusada por el organismo de hacer trampa.

En septiembre, la FIFA suspendió durante 12 meses a siete jugadores nacidos en el extranjero que participaron para Malasia en la victoria por 4-0 sobre Vietnam en junio en un partido de clasificación para la Copa Asiática de 2027, y multó a la FAM con 438 mil dólares, alegando documentación falsificada o alterada.

En su informe completo publicado el lunes, el Comité Disciplinario de la FIFA dijo que “los certificados de nacimiento originales indicaban un marcado contraste con la documentación proporcionada”, refiriéndose a los documentos de la FAM que afirmaban que todos los jugadores tenían un abuelo nacido en Malasia, lo que los hacía elegibles para representar al país bajo las reglas de la FIFA.

El comité informó que los certificados originales demostraban que dichos familiares habían nacido en los mismos países que los jugadores: Argentina, Brasil, Holanda y España.

“Presentar documentación fraudulenta para obtener la elegibilidad para jugar con una selección nacional constituye, pura y simplemente, una forma de fraude, que no puede tolerarse en ningún caso”, declaró la FIFA en el informe. “Esta conducta erosiona la confianza en la imparcialidad de las competiciones y pone en peligro la esencia misma del fútbol como una actividad basada en la honestidad y la transparencia”.

En un comunicado publicado en Facebook, la FAM cuestionó las conclusiones de la FIFA.

“Las afirmaciones de que los jugadores 'adquirieron o conocían documentos falsos' carecen de fundamento, ya que hasta la fecha no se han presentado pruebas sólidas”, declaró. “La FAM desea afirmar que los jugadores de herencia implicados son ciudadanos malasios legítimos”.

El organismo dijo que hubo un error administrativo al presentar los documentos y que se está preparando para apelar la decisión utilizando documentos originales que han sido certificados por el gobierno de Malasia.

“La FAM presentará una apelación oficial sobre esta conclusión y seguirá comprometida con la defensa de la integridad del fútbol nacional basándose en hechos y documentos auténticos”, afirmó.

El informe de la FIFA señala que la FAM admitió haber sido contactada por agencias externas en relación con el patrimonio de los jugadores, pero no haber verificado de forma independiente la autenticidad de la documentación. La FIFA añadió que pudo obtener los documentos originales pertinentes sin ningún obstáculo, lo que pone de manifiesto una falta de diligencia por parte de la FAM.

La Confederación Asiática de Fútbol, ??que organiza la Copa Asiática, remitirá los resultados finales del caso a su propio Comité Disciplinario, lo que podría suponer más castigos para Malasia, que jugará contra Laos el jueves.

Las revelaciones provocaron ira en Malasia.