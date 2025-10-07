La FMF se empodera ante la FIFA con cuatro nuevos cargos. Foto: Benjamín Flores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer que cuatro de sus integrantes se incorporan a nuevas responsabilidades para el periodo 2025-2029, como parte de las comisiones permanentes en la FIFA , máximo organismo del balompié internacional.

A través de un comunicado, la FMF anunció que recibió la información por parte de la Secretaría General de la FIFA en la que se oficializaron los nombramientos como parte de su reestructuración y en la que destaca la figura de Mikel Arriola, comisionado de la FMF, quien ahora también se desempeñará como vicepresidente de la Comisión de Competencias Masculinas de Clubes.

"FIFA busca asegurar que un mayor número de federaciones miembro participe en los procesos decisivos, además de reforzar la representación de las mujeres y garantizar un equilibrio en la diversidad de perfiles y regiones", se lee en el documento publicado por la FMF.

"Con estos nombramientos, la FMF fortalece su presencia en instancias internacionales, refrendando el compromiso de sus dirigentes y especialistas con la construcción de un futbol global más inclusivo, representativo y diverso", agrega el comunicado.

Asimismo, Íñigo Riestra, secretario general de la FMF, será miembro de la Comisión de Relaciones Institucionales, mientras que Mariana Gutiérrez, actual presidenta de la Liga MX Femenil, se integra a la Comisión de Grupos de Interés, en tanto que Paola López, secretaria de la Comisión de Controversias, estará en la Comisión Disciplinaria de la FIFA.