Los Bengals adquieren a Joe Flacco de los Browns. Foto: AP

CINCINNATI (AP).- Joe Flacco se quedará en Ohio pero se dirigirá a los Bengals de Cincinnati.

Este día, los Bengals adquirieron al veterano mariscal de campo de los Cleveland Browns junto con una selección de sexta ronda del draft de 2026 por una selección de quinta ronda la próxima temporada.

Flacco, de 40 años, le da a Cincinnati otra opción. Jake Browning ha tenido dificultades desde que reemplazó a Joe Burrow, quien se lesionó el dedo del pie en la semana 2.

Flacco fue titular en los primeros cuatro partidos de los Browns esta temporada, completando 93 de 160 pases para 815 yardas y dos touchdowns con seis intercepciones.

El novato Dillon Gabriel reemplazó a Flacco en la alineación titular. El novato Shedeur Sanders ahora ocupa el puesto de suplente.