Club Santos: juez rechaza vincular a proceso a Alejandro Irarragorri por delitos fiscales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Club Santos Laguna dio a conocer que un juez de control en el estado de Coahuila rechazó ayer vincular a proceso a Alejandro Irarragorri Gutiérrez, presidente del Consejo de Administración de Grupo Orlegi, por delitos fiscales.

De acuerdo con el Club, el juez consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó elementos suficientes que acrediten la existencia de un delito ni la supuesta participación de Irarragorri en el mismo.

El proceso derivó de una denuncia presentada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por una discrepancia en la interpretación de normas fiscales que el Club consideraba que debía ser resuelta por la vía administrativa y no por la vía penal.

“Club Santos Laguna y Alejandro Irarragorri reiteran que la ruta adecuada para hacer frente a este asunto eran las instituciones de justicia y la confianza en el Estado de Derecho y esta resolución confirma que la decisión fue correcta”, indicó el Club mediante un comunicado.

Aunque Santos Laguna afirmó que con la resolución del juez su directivo quedó totalmente absuelto de todos los cargos, la FGR todavía puede impugnar y el caso tendrá que ser resuelto por un tribunal Colegiado de Apelación.