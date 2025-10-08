Fallece Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Miguel Ángel Russo, entrenador del club argentino Boca Juniors desde el pasado 2 de junio, falleció la noche de este miércoles tras permanecer varios días bajo atención médica en su domicilio.

En 2017, Russo superó un cáncer de próstata que afectó seriamente su salud. Aunque venció la enfermedad, su estado físico permaneció delicado desde entonces.

"El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!", cita la publicación del club xeneize en sus redes sociales.

Por su parte, las cuentas oficiales del club River Plate, acérrimo rival de Boca, también se pronunciaron con un mensaje de condolencias.

"River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors y con una destacada trayectoria en el futbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento".

Asimismo, la Asociación de Futbol Argentino (AFA) lamentó el fallecimiento de uno de los mejores técnicos que ha dirigido al Boca.

"La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos".

Russo fue presentado como director técnico del club auriazul apenas el 2 de junio pasado, tras el interinato de Mariano Herrón y en sustitución de Fernando Gago, quien protagonizó una polémica y abrupta salida del equipo Chivas de Guadalajara para tomar las rienda de los xeneizes, con resultados que no convencieron ni a los directivos ni a la afición.

Como futbolista, Miguel Ángel Russo (Lanús, Argentina, 9 de abril de 1956), jugó en la posición de mediocampista, destacando sus dos campeonatos con Estudiantes de La Plata, mientras que como entrenador, coronó a Boca Juniors en la temporada 2007 en la Copa Libertadores, además de obtener el título de Liga en la temporada 2019-2020, en su segunda etapa al frente del club.

Además obtuvo títulos con Lanús, Vélez Sarsfield, Rosario Central, Estudiantes y Millonarios de Colombia, alcanzando 12 cetros en más de 35 años como entrenador.

En 2002, Russo tuvo un efímero paso por el futbol mexicano para dirigir a Monarcas Morelia.