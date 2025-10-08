Selección femenil de curling se presenta en torneo clasificatorio rumbo a Juegos Olímpicos de Invierno

CIUDAD DE MÉXICO.- La selección femenil de curling arrancó su participación en el torneo clasificatorio al preolímpico de la especialidad que se desarrolla en Aberdeen, Escocia, el cual representa la primera ocasión en la que un combinado mexicano en un deporte de conjunto forma parte del proceso directo con miras a obtener el pase a unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Después de tres enfrentamientos, el equipo integrado por Adriana Camarena, Estefana Quintero, Karla Knepper, Verónica Huerta y Karla Martínez, cinco mexicanas radicadas entre Estados Unidos y Canadá, marcha con marca de un ganado y dos perdidos, para ubicarse en el quinto lugar provisional de la tabla general del torneo que reparte tres lugares al preolímpico de Kelowna, Canadá, a disputarse en diciembre y que otorga las últimas dos plazas disponibles para asistir a Milano-Cortina 2026.

Selección de curling. Foto: Proceso

Además de México, que ganó el derecho a ser parte del proceso de clasificación olímpica al ascender a la División A en 2023, el certamen cuenta con la presencia de Alemania, Australia, República Checa, Lituania, Hungría y China Taipei.

El equipo mexicano inició con un triunfo 14-3 ante la representación taiwanesa, para después ligar par de derrotas 3-12 frente a Alemania y 5-7 contra Australia, por lo que está obligado a ganar al menos dos de sus tres encuentros restantes frente a Hungría, Chequia y Lituania para aspirar a avanzar al preolímpico.

El formato de competencia del torneo se divide en dos etapas, iniciando con una tanda Round Robin y posteriormente un par de enfrentamientos decisivos para obtener el pase al selectivo de Kelowna.

Rumbo a los JO. Foto: Proceso

El primer lugar de la tabla general ganará su clasificación directa al preolímpico, mientras que el segundo y tercer sitios tendrán un duelo para repartir otro pase, en tanto que el equipo perdedor de ese duelo se medirá al cuarto puesto del Round Robin para definir a la tercera y última selección que clasifique al preolímpico.