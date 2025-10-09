Dodgers avanzan a Serie de Campeonato tras vencer a Filis con error costoso de Kerkering

Hyeseing Kim, de los Dodgers de Los Ángeles, anota la carrera decisiva. Foto: AP / Mark J. Terrill

LOS ÁNGELES (AP) — Los Filis y los Dodgers no parpadearon mientras la presión aumentaba, un inning tras otro sin anotaciones. Ambos equipos lograron anotar una sola carrera, lo que obligó a las entradas adicionales.

Luego vino uno de los finales más locos del béisbol de postemporada.

Orion Kerkering hizo un tiro descontrolado por encima de home en lugar de lanzar a primera después de manejar mal un roletazo del cubano Andy Pagés con las bases llenas y dos outs en la undécima entrada.

Y Los Ángeles escapó el jueves con una victoria de 2-1 para llevarse por 3-1 la serie divisional de la Liga Nacional ante Filadelfia.

"Fue un duelo durísimo", dijo el catcher de los Dodgers Will Smith, empapado de cerveza en medio de la celebración. "Ellos se quebraron al final, y nosotros no".

Kerkering agachó la cabeza y puso las manos en las rodillas después de que su disparo pasó por encima del receptor J.T. Realmuto mientras el corredor emergente Hyeseong Kim arribaba al plato,

Los Dodgers disputarán la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra los Cachorros de Chicago o Milwaukee.

"Me sorprendió que él tirara a home", dijo Kim. "Yo sólo corrí lo más rápido que pude".

Realmuto había señalado a primera cuando el roletazo de dos botes golpeó el guante de Kerkering y rodó justo frente al montículo.

"Simplemente me pegó en un pie", dijo Kerkering. "Una vez que la presión me alcanzó, pensé que sería un lanzamiento un poco más rápido a J.T., un poco más rápido que tirar cruzado a Bryce (Harper en primera). Así que simplemente fue un disparo desastroso."

Kerkering recogió la pelota y en un solo movimiento hizo un tiro de lado, a 46 pies del plato. La pelota se elevó por la línea de tercera base, lejos del guante extendido de Realmuto, y los 50.563 fanáticos en el Dodger Stadium estallaron en júbilo después de pasar las últimas tres entradas nerviosos y de pie.

"Fue brutal", expresó el manager de los Dodgers, Dave Roberts. "Es una de esas cosas propias de una práctica de fildeo con el pitcher. Él lo habrá hecho mil veces y, justo ahí, estaba muy concentrado en sacar al bateador pero estoy seguro de que se olvidó de los outs en la situación".

El manager de los Filis, Rob Thomson, abrazó a Kerkering cuando el relevista desconsolado de 24 años llegó al dugout.

Es la segunda serie de postemporada que ha terminado con un error decisivo, según el Elias Sports Bureau. Nueve años antes, un tiro desviado del intermedista venezolano de Texas Rougned Odor en un potencial roletazo de doble play permitió a Josh Donaldson anotar y dar a Toronto una victoria de 7-6 en 10 entradas y una barrida en tres juegos de su serie divisional de la Liga Americana.

Los Ángeles terminó una serie de postemporada dejando a sus rivales tendidos en el terreno por tercera vez, después del sencillo de Bill Russell contra los Filis en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de 1978 y el jonrón de Chris Taylor en el duelo de comodines de la Nacional de 2021 .

El doble impulsor de Nick Castellanos en la séptima entrada ante Emmet Sheehan había puesto a los Filis en ventaja. Sin embargo, el dominicano Jhoan Durán caminó a Mookie Betts con las bases llenas en la parte baja, forzando la carrera del empate.

Tommy Edman conectó un sencillo ante el venezolano Jesús Luzardo con un out en la undécima y avanzó a tercera gracias a un sencillo de Max Muncy que eludió al campocorto Trea Turner con dos fuera.

Kerkering caminó al boricua Kiké Hernández para llenar las bases. Pagés, quien se había ido de 23-1 en la postemporada, bateó lo que parecía un roletazo de rutina, del tipo que cada lanzador practica atrapar desde el entrenamiento de pretemporada.

Filadelfia, que vistió sus uniformes retro "pólvora azul" como visitante por segundo día consecutivo, fue eliminado en la serie divisional por segunda temporada consecutiva, mientras que los Dodgers, campeones defensores de la Serie Mundial, alcanzaron la Serie de Campeonato por octava vez en 13 años.

El novato de los Dodgers, Roki Sasaki, promedia 99,5 mph con su recta, y lanzó tres entradas de relevo sin hits. Se combinó con Tylor Glasnow, Sheehan y el ganador Alex Vesia en un juego de cuatro imparables.

Glasnow permitió dos hits y tres bases por bolas en seis entradas con ocho de los 12 ponches conseguidos por los Dodgers.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 5-1. El puertorriqueño Kiké Hernández de 4-1. El cubano Pagés de 5-0.