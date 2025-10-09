Fallece hijo del boxeador Arturo Gatti a los 17 años; habría muerto de la misma forma que su padre

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Arturo Gatti Jr., hijo del icónico boxeador italocanadiense Arturo “Thunder” Gatti, fue hallado sin vida a sus 17 años el miércoles 8 de octubre en su departamento en la Ciudad de México.

“La AMB y el mundo del boxeo lamentan el fallecimiento de Arturo Gatti Jr. Su trayectoria apenas comenzaba, pero su espíritu seguirá vivo, ahora reunido con su legendario padre entre las estrellas. Nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos”, informó la Asociación Mundial de Boxeo a través de X.

Por su parte, la Federación Canadiense de Boxeo Amateur (CABA, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado en el que lamentó la pérdida del joven púgil, describiéndolo como “disciplinado, respetuoso y con una enorme pasión por el deporte”.

El exguardaespaldas y amigo cercano de “Thunder”, Chuck Zito, confirmó que el boxeador amateur murió de la misma forma que su padre Arturo Gatti, quien fue encontrado ahorcado con el cinturón de su esposa el 11 de julio de 2009 en Pernambuco, Brasil, cuando estaba de vacaciones con su cónyuge Amanda Rodrigues (quien fue arrestada inicialmente por homicidio y después liberada luego de que las autoridades determinaran el caso como suicidio) y su hijo de apenas un año de edad.

“Con gran pesar tengo que decir… Descansa en paz, Arturo Gatti Jr., de 17 años, encontrado ahorcado en México ayer. De la misma manera en que hallaron a su padre muerto hace 16 años”.

Asimismo, el entrenador personal de Arturo Gatti Jr., Moe Latif, publicó un breve mensaje en sus historias de Instagram en el que expresó su tristeza por la muerte del atleta de tan solo 17 años.

“Lamentablemente no es un rumor ni una broma. Arturo se ha ido”, se lee en una de las publicaciones en las que también pidió privacidad para la familia ante su pérdida.

Arturo Gatti Jr: Una promesa para el boxeo

Arturo Gatti Jr. comenzó su formación en el boxeo desde los 12 años, cuando vivía en Canadá. Posteriormente, viajó a México para residir temporalmente junto a su madre y viuda de “Thunder” Gatti y continuar con su preparación profesional en técnicas como la categoría de superligero, así como su padre.

El joven boxeador había tenido su primera pelea el pasado 14 de mayo de este año en Hermosillo, Sonora, a través de Coliseo Boxing Promotions. Además, frecuentemente solía compartir en redes sociales sus entrenamientos y su gusto por el boxeo.

Su progenitor, Arturo “Thunder” Gatti, fue campeón mundial de las categorías de peso superpluma y superligero, obteniendo un récord de 40-9, 31 nocauts entre esas victorias.

Esto lo llevó a obtener reconocimientos por la Federación Internacional de Boxeo (IBF, por sus siglas en inglés), la Asociación Internacional de Boxeo (IBA, por sus siglas en inglés) y el Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés). Cuatro años después de su muerte, fue incluido en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo.