Isaac del Toro alcanza los 15 títulos en 2025 tras conquistar la carrera Gran Piamonte

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El mexicano Isaac del Toro sumó su decimoquinto título de 2025 al conquistar la edición 109 de la carrera Gran Piamonte, tradicional vuelta de un día que se desarrolla en la frontera norte de Italia y que forma parte del circuito europeo de ciclismo de ruta.

Del Toro, bajo los colores del UAE Team Emirates, completó el recorrido de 179 kilómetros entre las localidades de Dogliani y Acqui Terme con un tiempo de 4 horas, 08 minutos y 24 segundos, seguido del suizo Marc Hirschi y del neerlandés Bauke Mollema, a 40 y 44 segundos de distancia con relación al mexicano, respectivamente.

Con esta victoria, el ciclista bajacaliforniano, además de llegar a 15 triunfos en la temporada, alcanzó los siete títulos a su paso por territorio italiano, tras obtener los cetros en las carreras Milano-Torino, Industria & Artigianato, Giro de la Toscana, Copa Sabatini, Trofeo Matteotti y apenas hace unos días. El Giro de Emilia, en Bolonia.

Además, este título se suma al del Tour de l’Avenir en 2023, la Vuelta a Asturias en 2024, el Tour de Austria, la Clàssica Terres de L’Ebre y la Vuelta a Burgos en 2025 como los principales triunfos en la trayectoria deportiva del ensenadense, así como el subcampeonato en el Giro de Italia del presente año.