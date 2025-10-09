Matthew Boyd brilla con Cachorros que blanquean a Cerveceros y fuerzan al quinto juego

CHICAGO (AP) — Matthew Boyd lanzó pelota de dos hits hasta la quinta entrada, y los Cachorros de Chicago frenaron a los Cerveceros de Milwaukee, al blanquearlos el jueves por 6-0 para obligar a un quinto y decisivo juego de la serie divisional de la Liga Nacional

Ian Happ, Kyle Tucker y Michael Busch conectaron vuelacercas por Chicago, deleitando a una animada multitud de 41.770 personas en el Wrigley Field. Busch envió la pelota para la calle por segundo juego consecutivo y por tercera vez en la serie.

Los Cachorros estaban al borde de la eliminación después de perder los dos primeros juegos de la serie divisional en Milwaukee. Pero sobrevivieron con una victoria de 4-3 el miércoles antes de aprovechar al máximo una actuación destacada de Boyd y cuatro relevistas en el cuarto encuentro.

El próximo paso es el final de la serie al mejor de cinco, de nuevo en Milwaukee, el sábado por la noche. El ganador se enfrentará a los Dodgers de Los Ángeles en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Los Cerveceros, que terminaron la temporada con un récord de 97-65, el mejor de las mayores, totalizaron tres hits. Batearon de 13-1 con corredores en posición de anotar y dejaron a 13 en base en total en los dos juegos de la serie en el Wrigley.

Boyd también inició el primer juego de la serie, disputado el sábado. Con tres días de descanso, solo logró dos outs mientras que el dominicano Freddy Peralta trabajó hasta la sexta entrada en la victoria de Milwaukee por 9-3.

Con una nueva oportunidad, Boyd cumplió. El zurdo elegido al Juego de Estrellas ponchó a seis y caminó a tres en cuatro episodios y dos tercios.

Boyd, de 34 años, tuvo una ventaja temprana cuando Happ conectó una recta de Peralta, con cuenta de 1-1 y envió la esférica al otro lado del muro del jardín derecho. Ese jonrón produjo tres carreras con dos outs en la primera entrada.

Nico Hoerner conectó un sencillo y Tucker caminó antes del tercer jonrón de postemporada en la carrera de Happ.

Chicago ha disparado jonrones en la primera entrada en cada uno de los cuatro juegos de la serie divisional. Ha anotado 11 de sus 16 carreras de la serie en la primera entrada.

Fue un gran momento para Happ, quien se fue de 21-2 con 11 ponches en los primeros seis juegos de postemporada de Chicago este año.

Los Cachorros tenían una ventaja de 3-0 cuando Boyd salió con corredores en segunda y tercera en la quinta, recibiendo una gran ovación de la multitud. El venezolano Daniel Palencia entró y retiró a su compatriota Jackson Chourio con un elevado al campocorto para decretar el fin de la entrada.

Palencia también trabajó la sexta en esta tercera victoria de los playoffs. Drew Pomeranz y Brad Keller consiguieron cada uno tres outs antes de que Caleb Thielbar diera trámite a la novena.

Por los Cerveceros, los venezolanos Jackson Chourio de 4-1, William Contreras de 4-0. El mexicano Joey Ortiz de 2-0.