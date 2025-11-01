Dodgers ganan 5-4 a los Blue Jays y se convierten en el primer bicampeón en 25 años en Ligas Mayores. Foto: X: @MLB_Mexico

TORONTO (AP).- Will Smith conectó un jonrón en la undécima entrada después de que Miguel Rojas conectara un batazo para empatar en la novena, y los Dodgers de Los Ángeles vencieron a los Azulejos de Toronto 5-4 en el Juego 7 el sábado por la noche para convertirse en el primer equipo en un cuarto de siglo en ganar títulos consecutivos de la Serie Mundial.

Los Ángeles superó déficits de 3-0 y 4-2 y escapó de un aprieto con las bases llenas en la novena entrada para convertirse en el primer campeón repetido desde los Yankees de Nueva York de 1998-2000, y el primero de la Liga Nacional desde los Rojos de Cincinnati de 1975 y 1976.

Smith conectó un slider de 2-0 ante Shane Bieber hacia el bullpen de los Blue Jays, dándole a los Dodgers su primera ventaja de la noche.

Yoshinobu Yamamoto, quien lanzó 96 lanzamientos en la victoria de los Dodgers el viernes, escapó de un aprieto con las bases llenas en la novena entrada y lanzó 2 2/3 entradas para su tercera victoria de la Serie.

En la decimoprimera entrada, permitió un doblete de apertura a Vladimir Guerrero Jr., quien avanzó a tercera con un toque de sacrificio. Addison Barger recibió base por bolas y Alejandro Kirk bateó un roletazo a las manos del campocorto Mookie Betts, quien inició la doble matanza 6-4-3 que les dio el título.

Con su noveno título y tercero en seis años, los Dodgers consolidaron su posición como una dinastía en la década de 2020. Dave Roberts , su mánager desde 2016, aumentó sus posibilidades de ser elegido para el Salón de la Fama.

Bo Bichette puso a Toronto en ventaja en la tercera entrada con un jonrón de tres carreras ante el estelar jugador de dos vías Shohei Ohtani, quien estaba lanzando con tres días de descanso después de sufrir la derrota en el Juego 3.

Los Ángeles se acercó a 3-2 con flys de sacrificio de Teoscar Hernández en la cuarta entrada contra Max Scherzer y de Tommy Edman en la sexta contra Chris Bassitt.

Andrés Giménez restauró la ventaja de dos carreras de Toronto con un doble productor en la sexta entrada ante Tyler Glasnow, quien relevó después de conseguir los últimos tres outs en tres lanzamientos para salvar el Juego 6 el viernes.

El jonrón de Max Muncy en la octava entrada ante el estelar novato Trey Yesavage redujo la desventaja de los Dodgers a una carrera, y Rojas, insertado en la alineación en el Juego 6 para aportar energía, conectó un jonrón ante un slider con conteo completo de Jeff Hoffman.

Toronto puso a dos corredores en base con uno fuera en la parte baja de la primera mitad contra Blake Snell, y Los Ángeles recurrió a Yamamoto.

Un lanzamiento golpeó la mano de Alejandro Kirk, llenando las bases y obligando a los Dodgers a adelantar el cuadro y acortar los jardines. Daulton Varsho bateó un roletazo a segunda, donde Rojas tropezó, pero logró lanzar a home para forzar el out, ya que el receptor Smith mantuvo el pie en el plato.

Luego, Ernie Clement fue puesto out con un elevado a Andy Pages, quien realizó una atrapada de revés con un salto en la franja de advertencia del jardín central mientras chocaba con el jardinero izquierdo Kiké Hernández.

Seranthony Domínguez le dio base por bolas a Mookie Betts con un out en la décima entrada y Muncy conectó un sencillo, su tercer hit. Hernández recibió base por bolas, llenando las bases. Pages bateó un roletazo al campocorto, donde Giménez lanzó a home para forzar el out. El primera base Guerrero lanzó entonces a primera base, donde el lanzador Seranthony Domínguez cubría la primera, llegando a salvo a la base por poco, en una jugada que fue confirmada tras la revisión de video.

La noche épica igualó la victoria de los Marlins por 3-2 sobre Cleveland en 1997 como el segundo Juego 7 de la Serie Mundial más largo, solo superado por la victoria de los Senadores de Washington por 4-3 contra los Gigantes de Nueva York en 1924.