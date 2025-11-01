Johan Vásquez y Genoa se quedan sin técnico; el equipo marcha en último lugar de la Serie A. Foto: X: @GenoaCFC

GÉNOVA, Italia (AP).- El mandato de Patrick Vieira como entrenador del Genoa terminó este día con el club en último lugar de la tabla general y sin victorias después de nueve jornadas de la temporada de la Serie A.

Si bien el Genoa sólo anunció que Vieira “ya no es el entrenador del primer equipo”, la Gazzetta dello Sport afirmó que renunció.

Roberto Murgita y Domenico Criscito fueron designados como entrenadores interinos conjuntos para el partido del lunes en Sassuolo.

Vieira, campeón del mundo con Francia como jugador en 1998, fue contratado hace un año para sustituir al destituido Alberto Gilardino, cuando el Genoa se encontraba un puesto por encima del descenso. La temporada pasada, llevó al Genoa al puesto 13 y renovó su contrato por dos años más.

Pero el Genoa ha perdido seis de sus nueve partidos esta temporada y fue derrotado 2-0 en casa por el recién ascendido Cremona el fin de semana pasado.

Es el segundo cambio de entrenador en la Serie A esta semana después de que Luciano Spalletti reemplazara al despedido Igor Tudor en la Juventus .