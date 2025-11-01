Shohei Ohtani abrirá el Juego 7 de la Serie Mundial para los Dodgers contra los Blue Jays. Foto: Ashley Landis/AP

TORONTO (AP).- Shohei Ohtani abrirá el Juego 7 de la Serie Mundial para los Dodgers de Los Ángeles contra los Azulejos de Toronto, mostrando a la estrella de dos vías en el montículo en el juego más importante del deporte.

Para los Dodgers, tiene más sentido alinear a Ohtani como titular que utilizarlo como relevista.

Según una regla adoptada para la temporada 2022, los lanzadores que inician el juego en el orden al bate pueden permanecer en el partido como bateadores designados después de abandonar el montículo. Si Ohtani iniciara el juego sólo como bateador designado y luego subiera al montículo, los Dodgers perderían a su bateador designado y los lanzadores tendrían que batear en esa posición si Ohtani fuera relevado.

Ohtani nunca ha lanzado como relevista durante su carrera en las Grandes Ligas de Béisbol. Realizó algunas apariciones como relevista en Japón con los Hokkaido Nippon-Ham Fighters de la Liga del Pacífico, principalmente durante su temporada de novato en 2013. Selló la victoria de Japón en la final del Clásico Mundial de Béisbol de 2023 contra Estados Unidos, ponchando a su entonces compañero de los Angelinos de Los Ángeles, Mike Trout, para el último out.

Ohtani batea .318 en la Serie Mundial con tres jonrones, cinco carreras impulsadas y ocho bases por bolas. Tiene marca de 0-1 con una efectividad de 6.00, con seis ponches y una base por bolas en su apertura del Juego 4, donde lanzó 93 lanzamientos.

Max Scherzer abrirá el juego por Toronto, convirtiéndose apenas en el cuarto lanzador en abrir múltiples juegos 7 decisivos.

Sólo Bob Gibson (1964, '67, '68) y Lew Burdette y Don Larsen (ambos en 1957 y '58) han sido los abridores en múltiples Juegos 7 decisivos de la Serie Mundial. Burleigh Grimes abrió el Juego 7 en 1920 y '31, pero el primero fue en un año en que la Serie se disputó al mejor de nueve juegos.

Scherzer también fue el abridor del último Juego 7 de la Serie Mundial en 2019, gracias a una inyección de cortisona para aliviar una irritación nerviosa cerca del cuello. Mad Max no tuvo una entrada perfecta y salió del juego después de cinco entradas, perdiendo por dos carreras, antes de que sus Nacionales de Washington remontaran para ganar 6-2 en Houston.

Scherzer, lanzador derecho de 41 años y tres veces ganador del premio Cy Young, permitió tres carreras y cinco hits en 4 1/3 entradas en el Juego 3 del lunes, que los Dodgers ganaron en 18 entradas.