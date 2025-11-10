Atlético de Madrid pasará a manos estadunidenses tras el acuerdo con Apollo Sports Capital

MADRID (AP).- El Atlético de Madrid está a punto de pasar a manos estadounidenses. Apollo Sports Capital, una gestora de activos, se convertirá en el accionista mayoritario del club español a principios del próximo año, según anunció el Atlético de Madrid este día. No se han facilitado detalles financieros.

El director ejecutivo Miguel Ángel Gil y el presidente Enrique Cerezo permanecerán en sus cargos para garantizar “la continuidad de la visión y el liderazgo”, dijeron ambas partes en un comunicado conjunto.

La posición de Gil en el Atlético ha elevado su influencia en el futbol, ??ya que es miembro de los comités ejecutivos tanto del influyente grupo de Clubes de Futbol Europeos como de la UEFA.

El comunicado también afirma que el acuerdo por el Atlético “no forma parte de una estrategia de propiedad multiclub”.

“La inversión de ASC reforzará la posición del club entre la élite del fútbol y respaldará su ambición de brindar un éxito duradero a millones de aficionados en todo el mundo”, afirmaron Atlético y Apollo. “Como inversores a largo plazo, ASC y los accionistas actuales colaborarán con la directiva del Atlético de Madrid para fortalecer la solidez financiera, la competitividad deportiva y el impacto social del club”.

Apollo Sports Capital también ha invertido en los torneos de tenis del Mutua Madrid Open y del Miami Open.

La empresa afirmó que “tiene la intención de invertir capital adicional para apoyar los planes a largo plazo del club, incluyendo una mayor inversión en los equipos del Atlético de Madrid y en importantes proyectos de infraestructura”, como Ciudad del Deporte, un distrito deportivo y de entretenimiento adyacente a su estadio Metropolitano.

El Atlético de Madrid, entrenado por Diego Simeone desde 2011 y actualmente cuarto en La Liga, ha sido 11 veces campeón de España, la más reciente en 2021. El equipo alcanzó la final de la Liga de Campeones en 2014 y 2016, perdiendo ante el Real Madrid en ambas ocasiones.

Rob Givone, gestor de cartera de ASC, describió al Atlético —fundado en 1903— como “una de las grandes instituciones deportivas de Europa”.

Entre los inversores anteriores del Atlético se encuentra el conglomerado chino Wanda, que vendió su participación al Grupo Quantum Pacific del multimillonario israelí Idan Ofer.