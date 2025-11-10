Diego Mejía, técnico mexicano, gana la Canadian Premier League con el Atlético Ottawa (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este domingo 9 de noviembre, el Atlético Ottawa, dirigido por el mexicano Diego Mejía, se coronó campeón por primera vez en su historia de la Canadian Premier League (CPL) tras vencer 2-1 en la final al Cavalry.

La CPL consta de 8 equipos, quienes juegan entre sí mediante sistema de todos contra todos 4 veces totalizando 28 partidos cada uno. Al término de la temporada el equipo con más puntos califica directamente a la final, mientras que el segundo y tercero disputan un play-off por el derecho a disputar la final. El campeón clasifica a la Copa de Campeones de la Concacaf (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol).

Durante el torneo recién terminado, el Atlético Ottawa culminó en segundo lugar con 56 unidades (15 ganados, 11 empates, 2 derrotas). En la final, sobre el gélido césped del TD Place Stadium, en Ottawa, se encontró ante el Cavalry, conjunto que ostenta un título de liga en su palmarés.

El centrocampista del Cavalry, Fraser Aird, que pasó cinco temporadas con los Rangers en Escocia, abrió el marcador con un gol de penalti que rodó por la nieve y entró en el fondo de la portería del Atlético en el minuto 33.

Siete minutos después, el mexicano David Rodríguez marcó uno de los goles más memorables de la historia del futbol canadiense: mientras la nieve soplaba lateralmente, creando condiciones que dificultaban la conducción, Rodríguez saltó por los aires y lanzó una chilena que rebotó en el travesaño del Cavalry y entró en la portería para empatar el partido.

El duelo continuó empatado en los 90 minutos reglamentarios, por lo que el tiempo extra llegó para conocer al campeón de la CPL. Al minuto 107, Rodríguez consiguió su doblete y el gol histórico para que Cavalry conquistara su primer campeonato.