Jaime Lozano deja de ser director técnico de los Tuzos del Pachuca

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este día, a través de un comunicado en sus redes sociales, los Tuzos del Pachuca informaron que Jaime Lozano dejó de ser su director técnico.

El club señaló: “tras un diálogo abierto y en común acuerdo, Jaime Lozano y nuestra institución han decidido dar por concluida su etapa juntos”.

?? | COMUNICADO DE PRENSA: Jaime Lozano. pic.twitter.com/VvTn7fLbqN — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) November 10, 2025

El 29 de mayo de este año, Pachuca presentó de manera oficial a Lozano como su timonel, esto tras la salida de Guillermo Almada del banquillo. El “Jimmy” obtuvo 6 victorias, cuatro empates y siete derrotas como entrenador de los Tuzos, y los dejó posicionados en el noveno peldaño de la tabla general con 22 unidades.

La salida con Lozano ocurre un día después de que el conjunto hidalguense perdió 1-0 contra Santos en el último partido de la temporada regular y de cara al duelo de Play-In donde enfrentará a Pumas por un lugar en la Liguilla, el miércoles 19 de noviembre. Hasta ahora, los Tuzos no han dado a conocer quién será su nuevo entrenador.