Selección Mexicana de futbol Sub-17 es eliminada de la Copa del Mundo

Selección Mexicana Sub-17
Selección Mexicana de futbol Sub-17 es eliminada de la Copa del MundoA lo largo del certamen mundialista, México sólo ganó un partido de tres posible en la fase de grupos; perdió 2-1 vs. Corea del Norte y 3-1 ante Suiza, venció 1-0 a Costa de Marfil.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este día, la Selección Mexicana de futbol Sub-17 cayó 3-1 ante su similar de Suiza en su último partido de fase de grupos y es eliminada de la Copa del Mundo.
El conjunto tricolor llegó a este partido con 3 unidades tras haber caído 2-1 ante Corea del Norte y haber vencido 1-0 a Costa de Marfil, por lo que si aspiraba a acceder a los octavos de final necesitaba llevarse la victoria contra Suiza en su último duelo del Grupo F.
Desafortunadamente para los mexicanos los suizos también necesitaban ganar si querían pasar a la siguiente ronda. Mladen Mijajlovic anotó al minuto 17 y 58, y el mexicano Santiago López anotó en propia puerta al 20. Para México descontó Aldo de Nigris al 57.