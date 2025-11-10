Selección Mexicana de futbol Sub-17 es eliminada de la Copa del Mundo

Selección Mexicana de futbol Sub-17 pierde 3-1 vs Suiza y es eliminada de la Copa del Mundo. Foto: X: @miseleccionsubs

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este día, la Selección Mexicana de futbol Sub-17 cayó 3-1 ante su similar de Suiza en su último partido de fase de grupos y es eliminada de la Copa del Mundo.

El conjunto tricolor llegó a este partido con 3 unidades tras haber caído 2-1 ante Corea del Norte y haber vencido 1-0 a Costa de Marfil, por lo que si aspiraba a acceder a los octavos de final necesitaba llevarse la victoria contra Suiza en su último duelo del Grupo F.

Desafortunadamente para los mexicanos los suizos también necesitaban ganar si querían pasar a la siguiente ronda. Mladen Mijajlovic anotó al minuto 17 y 58, y el mexicano Santiago López anotó en propia puerta al 20. Para México descontó Aldo de Nigris al 57.