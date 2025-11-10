SelecciÃ³n Mexicana de futbol Sub-17 pierde 3-1 contra Suiza en la Copa del Mundo

SelecciÃ³n Mexicana de futbol Sub-17 pierde 3-1 vs Suiza y es eliminada de la Copa del Mundo. Foto: X: @miseleccionsubs

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- Este dÃ­a, la SelecciÃ³n Mexicana de futbol Sub-17 cayÃ³ 3-1 ante su similar de Suiza en su Ãºltimo partido de fase de grupos y estÃ¡ cerca de ser eliminada de la Copa del Mundo.

El conjunto tricolor llegÃ³ a este partido con 3 unidades tras haber caÃ­do 2-1 ante Corea del Norte y haber vencido 1-0 a Costa de Marfil, por lo que si aspiraba a acceder a los octavos de final necesitaba llevarse la victoria contra Suiza en su Ãºltimo duelo del Grupo F.

Desafortunadamente para los mexicanos los suizos tambiÃ©n necesitaban ganar si querÃ­an pasar a la siguiente ronda. Mladen Mijajlovic anotÃ³ al minuto 17 y 58, y el mexicano Santiago LÃ³pez anotÃ³ en propia puerta al 20. Para MÃ©xico descontÃ³ Aldo de Nigris al 57.

MÃ©xico tiene la posibiliddad de avanzar a octavos de final, pero para ello necesita que Arabia Saudita pierda contra Mali por diferencia de tres o mÃ¡s goles, o bien, de empatar en nÃºmeros con Arabia Saudita, la decisiÃ³n de avanzar serÃ¡ determinada por fair-play, es decir, el nÃºmero de tarjetas amarillas y rojas recibidas por cada selecciÃ³n.