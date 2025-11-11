Cristiano Ronaldo prevé que su sexto Mundial, a los 41 años en 2026, será "sin duda" el último. Foto: AP

RIAD, Arabia Saudita (AP).- Este día, Cristiano Ronaldo dijo que espera que su sexto Mundial, récord, el próximo año a los 41 años, sea el último.

“Definitivamente sí, porque tendré 41 años”, dijo Ronaldo a la presentadora de CNN, Becky Anderson, en una conexión de video en vivo desde el campo de entrenamiento de Portugal a una conferencia de turismo en Arabia Saudita.

Ronaldo aclaró que cuando dice que se retirará del futbol “pronto” se refiere a “probablemente en uno o dos años”.

Portugal debería sellar su clasificación en los próximos días para el Mundial que se celebrará conjuntamente con Estados Unidos, Canadá y México. El equipo necesita tan solo dos puntos en sus últimos partidos de la fase de grupos: el jueves contra Irlanda y el domingo contra Armenia, colista de la clasificación.

Los cinco goles de Ronaldo en cuatro partidos de clasificación han ampliado su récord mundial masculino a 143 con una selección nacional.

“Me siento muy bien en este momento. Marco goles, todavía me siento rápido y ágil, estoy disfrutando de mi juego en la selección nacional”, dijo.

Con respecto al final de su carrera como jugador, Ronaldo dijo: “Seamos honestos, cuando digo pronto me refiero probablemente a uno o dos años”.

“Estoy disfrutando del momento. Pero cuando digo pronto, es muy pronto, porque lo doy todo por el futbol. Llevo 25 años en este deporte, lo he hecho todo.”

“Tengo muchos récords. Estoy muy orgulloso. Así que disfrutemos del momento, vivamos el momento”.

Ronaldo y su gran rival, Lionel Messi, se dirigen a su sexta Copa del Mundo, un récord. Esto les permitiría convertirse en los primeros en disputar más de cinco Copas del Mundo. De ser convcado por México, Ochoa también empataría esa marca.

El capitán argentino Messi participará como campeón defensor y cumplirá 39 años durante la fase de grupos en Norteamérica.

Portugal y Argentina se encuentran entre los coanfitriones de la Copa Mundial de 2030, lo que brinda a Ronaldo y Messi la oportunidad de despedirse del Mundial en casa.