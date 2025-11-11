Federación Turca de Futbol suspende a más de mil jugadores implicados en apuestas deportivas. Foto: AP

ESTAMBUL (AP).- Más de mil jugadores fueron suspendidos por la Federación Turca de Futbol en un escándalo de apuestas cada vez mayor, incluido el defensa de la selección nacional Eren Elmali, que ha sido un habitual de la Champions League con el Galatasaray esta temporada.

Elmali publicó un comunicado el lunes por la noche para explicar su implicación en el caso después de ser excluido de la Selección Turca que se preparaba para disputar los partidos de clasificación para el Mundial contra España y Bulgaria.

Elmali, de 25 años, publicó en Instagram que hace unos cinco años apostó en un partido en el que no participaba su equipo. Se unió al Galatasaray este año.

Elmali y su compañero de equipo del Galatasaray, Metehan Baltaci, se encuentran entre los mil 24 jugadores que figuran en una lista publicada el lunes por la federación turca y que han sido remitidos a una comisión disciplinaria.

La federación anunció que las divisiones de tercera y cuarta categoría se suspenderán durante dos semanas, pero los partidos de la Superliga —encabezada por el vigente campeón, Galatasaray— y de la segunda división continuarán.

El futbol turco se ha visto sacudido por investigaciones sobre supuestas apuestas generalizadas por parte de árbitros, y ahora también de jugadores, en partidos prohibidos por la FIFA.

Se alega que más de 150 árbitros apostaron en partidos, incluidos siete que están autorizados para dirigir partidos de alto nivel y 15 asistentes de alto nivel.

El presidente del club de primera división Eyupspor y el expropietario del Kasimpasa han sido implicados e interrogados.

“Nuestro deber es elevar el futbol turco al lugar que le corresponde y purgarlo de toda su inmundicia”, dijo el presidente de la federación, Ibrahim Haciosmanoglu, en una conferencia de prensa hace dos semanas.

El futbol turco ha experimentado un renacimiento en los últimos años.

El país será coanfitrión del Campeonato Europeo masculino de 2032 junto con Italia, la selección nacional alcanzó los cuartos de final de la Eurocopa 2024 y Estambul ha sido elegida por la UEFA para albergar varias finales de competiciones europeas de clubes.