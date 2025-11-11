SelecciÃ³n Mexicana de futbol Sub-17 avanza a dieciseisavos de final en la Copa del Mundo

SelecciÃ³n Mexicana de futbol Sub-17 avanza de fase de grupos en la Copa del Mundo. Foto: X: @miseleccionsubs

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- A pesar de que la SelecciÃ³n Mexicana sÃ³lo ganÃ³ uno de sus partidos en fase de grupos (perdiÃ³ 2-1 vs. Corea del Norte y 3-1 ante Suiza, venciÃ³ 1-0 a Costa de Marfil), avanzÃ³ a los dieciseisavos de final al clasificarse como uno de los mejores ocho terceros lugares.

La Ãºltima esperanza para que MÃ©xico avanzara de fase de grupos fue el partido de Mali contra Arabia Saudita que se realizÃ³ este dÃ­a; los malienses necesitaban ganar a los sauidÃ­s por 3 o mÃ¡s goles o, en el peor de los casos, ganar 2-0 y el criterio de fair-play favorecerÃ­a al tricolor.

Arabia Saudita terminÃ³ en tercer lugar del Grupo L (1 ganado, 2 derrotas), tuvo 3 goles a favor y 5 en contra, los mismos nÃºmeros que MÃ©xico. Sin embargo, los Ã¡rabes recibieron una tarjeta roja en su primer duelo, ante Austria, mientras que MÃ©xico no vio ninguna expulsiÃ³n, de tal manera que ese criterio les permitiÃ³ avanzar. La SelecciÃ³n Mexicana enfrentarÃ¡ a Argentina en dieciseisavos de final.