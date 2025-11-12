El as de los Piratas Paul Skenes gana su primer Cy Young; el astro de los Tigres Tarik Skubal repite

Paul Skenes, de los Piratas de Pittsburgh, realiza un pitcheo en el juego ante los Cachorros de Chicago el martes 16 de septiembre. Foto: Gene J. Puskar / Archivo AP

El meteórico ascenso de Paul Skenes a la cima está completo.

El joven as de los Piratas de Pittsburgh fue seleccionado de manera unánime para obtener el Premio Cy Young de la Liga Nacional el miércoles por la noche. Se convirtió en el primer lanzador en 40 años en ganar el premio al Novato del Año una temporada y el máximo galardón de pitcheo del beisbol a la siguiente.

“Ganar es una cosa, que sea unánime es otra”, dijo Skenes. “Es bastante especial”.

Unos minutos antes, el as zurdo de los Tigres de Detroit, Tarik Skubal, ganó su segundo Premio Cy Young consecutivo de la Liga Americana, uniéndose a una compañía de élite después de otra temporada espectacular en la que ayudó a Detroit a conseguir un boleto de playoffs.

“Creo que gran parte de esto se debe a no estar complacido con quien soy hoy”, dijo Skubal. “Todavía creo que hay más por descubrir. No creo que ésta sea la versión final de mí mismo”.

Skenes, de 23 años y seleccionado en el primer lugar general por los Piratas en el draft amateur de 2023 después de una destacada carrera en la Fuerza Aérea y LSU, brilló con los Piratas, que terminaron sin embargo en último lugar de su división.

Lideró las mayores en efectividad (1.97) y ponchó a 216 bateadores en 187 entradas y un tercio durante su primera temporada completa en las Grandes Ligas.

Pese a su brillantez, Skenes necesitó un poco de ayuda de la ofensiva lamentable de Pittsburgh en el ocaso de la campaña para evitar convertirse en el primer abridor galardonado con el Cy Young en una campaña con un récord deficitario. Skenes ganó tres de sus últimas cuatro decisiones para terminar 10-10.

Aunque decepcionado por estar fuera de la contienda por el título, Skenes dijo que individualmente su campaña fue “una bendición” de alguna manera.

“Me permitió probar algunas cosas nuevas en agosto y septiembre que no habría podido intentar si estuviéramos jugando para los playoffs”, explicó.

Dwight Gooden es el otro lanzador que ha ganado el premio al Novato del Año y un Cy Young en temporadas consecutivas. Lo logró en la Liga Nacional con los Mets de Nueva York en 1984 y 1985. El mexicano Fernando Valenzuela de los Dodgers de Los Ángeles barrió con ambos premios de la Liga Nacional en 1981.

Vern Law en 1960 y Doug Drabek en 1990 son los únicos otros Piratas en ganar el Premio Cy Young desde que se introdujo en 1956.

“Lo que me permite acostarme por la noche y estar contento con la temporada es que estoy orgulloso del trabajo que hice”, dijo Skenes.

Skenes fue elegido en la cima de las 30 papeletas por la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos (BBWAA). El zurdo dominicano de Filadelfia, Cristopher Sánchez, recibió todos los votos para el segundo lugar, y el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, Yoshinobu Yamamoto de los Dodgers, terminó tercero.

El precio de la opción de Sánchez para extender su contrato en 2029 aumentó en 1 millón de dólares, a 15 millones. Su opción para 2030 se elevó también en 1 millón, a 16 millones, como resultado de ser finalista del Premio Cy Young.

Skubal recibió 26 votos para el primer lugar en la Liga Americana por parte de un panel separado de la BBWAA. Los otros cuatro fueron para el subcampeón Garrett Crochet de los Medias Rojas de Boston. Hunter Brown de los Astros de Houston quedó en tercer lugar.

Skubal, de 28 años, se convirtió en el duodécimo lanzador en ganar el máximo honor de pitcheo del béisbol en años consecutivos, uniéndose a un grupo que incluye a los miembros del Salón de la Fama Randy Johnson y el dominicano Pedro Martínez.

Jacob deGrom fue el lanzador anterior en ganar Cy Youngs consecutivos. Logró la hazaña con los Mets de Nueva York en 2018 y 2019. Martínez fue el último lanzador de la Liga Americana en hacerlo, en 1999 y 2000 con Boston.

“Quieres ganar este premio tantas veces como puedas en tu carrera, pero con gusto cambiaría un Cy Young por una Serie Mundial”, dijo Skubal, quien tuvo un récord de 13-6 con una efectividad de 2.21, líder en la Liga Americana, y 240 ponches en 195 entradas y un tercio durante la temporada regular.

Su foja fue de 1-0 con una efectividad de 1.74 en tres aperturas de playoffs para Detroit, que fue eliminado por Seattle en su serie divisional.

Crochet lideró la Liga Americana en entradas (205 y un tercio) y ponches (255).

El tercer lugar de Brown le valió a Houston una selección adicional después de la primera ronda del draft amateur de julio próximo bajo el incentivo de promoción de prospectos en el acuerdo colectivo de 2022.

Un año después de dar un paso masivo hacia delante al ganar la Triple Corona de pitcheo de la Liga Americana en su camino a ser un ganador unánime del Cy Young, Skubal lo respaldó sirviendo como el ancla para los Tigres durante una temporada volátil en la que desperdiciaron una ventaja de 15 juegos y medio en la División Central de la Liga Americana y fueron alcanzados por Cleveland al final.

Los Tigres obtuvieron la venganza en la ronda de comodines, venciendo a los Guardianes, campeones de división, en tres juegos gracias en gran parte a una joya de 14 ponches de Skubal en el primer encuentro de la serie.

La histórica racha de Skubal llega en momentos en que se dispone a entrar en la agencia libre después de la temporada 2026. Considerando el contrato colosal que podría obtener en el mercado abierto, es incierto si permanecerá con los Tigres más allá de la próxima temporada.

“He dado todo lo que tengo a esta organización. Quiero ser un Tigre por mucho, mucho tiempo”, dijo Skubal. “Voy a hacer lo que hago y no a enfocarme realmente en ninguna de esas cosas”.

Skenes y Skubal abrieron el Juego de Estrellas este año. La otra vez que los dos abridores del Juego de Estrellas ganaron los Premios Cy Young en la misma temporada fue en 2001, cuando Johnson y Roger Clemens lograron la hazaña.

Los premios al Jugador Más Valioso de ambas ligas se entregarán este jueves.

El astro japonés Shohei Ohtani, es un gran favorito para repetir en la Liga Nacional y ganar por cuarta vez en total, incluidas dos veces en la Liga Americana.

El toletero de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, busca su tercer galardón al Más Valioso de la Liga Americana en lo que podría ser una votación cerrada con otro contendiente destacado, el receptor de Seattle, Cal Raleigh.