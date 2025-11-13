Emiten alerta en Jalisco por fraude de boletos falsos para el Mundial de futbol 2026

GUADALAJARA Jal. (apro).- A menos de siete meses del arranque del Mundial de Futbol 2026, autoridades de Jalisco emitieron una alerta sobre el fraude relacionado con la venta de boletos falsos para este encuentro deportivo.

El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, explicó que los delincuentes clonan cuentas de WhatsApp y envían mensajes a los contactos de estas personas ofreciendo supuestos boletos, argumentando que son los últimos disponibles y que los consiguieron.

"La forma en que están operando algunas gentes es de que clonan el WhatsApp de determinadas personas, y desde luego contactan a las personas que tienen registradas en sus contactos. Una vez clonado mandan mensaje a la persona que tiene dentro de sus contactos mencionando que tienen boletos, que los pudieron conseguir, que ya son los últimos y lamentablemente, bueno, pues algunas personas han caído, al menos tenemos una denuncia en la que procedieron de esa manera", declaró el fiscal.

Por un caso de fraude efectuado con esta modalidad ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía del Estado de Jalisco, en la que se dio cuenta de un fraude de 40 mil pesos.

González de los Santos informó que están trabajando en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública federal y las fiscalías estatales para detectar y dar de baja páginas de internet fraudulentas que ofrecen vuelos, hoteles y boletos para el Mundial.

En caso de haber sido enganchado por WhatsApp, se sugiere desactivar la cuenta y volver a cargarla.

"Una de las formas de poder desactivar, de desengancharse de las personas que los están utilizando, pues es quitar el WhatsApp y volverlo a cargar. Es una de las formas en que se puede de alguna manera si ya los tienen enganchados por WhatsApp, es una forma de poder desactivar esa parte", anotó Salvador González.

Para evitar ser víctima de estos fraudes, el funcionario estatal enfatizó que la única página oficial para la compra de boletos para el Mundial es la de la FIFA. Se recomienda a los ciudadanos no confiar en ofertas de boletos a través de WhatsApp, paquetes de viaje no oficiales o cualquier otra vía que no sea la plataforma oficial de la FIFA.

"Pero hay que tener cuidado, desde luego las únicas personas que pueden vender boletos, pues en la FIFA y hay centros y lugares eh eh muy eh precisos para poder adquirir estos boletos. Y quiero pensar, bueno, no sé si ya los estén vendiendo o estén a la venta, pero es un tema en el que eh pues no cualquier persona puede tener boletos y estarlos vendiendo", comentó González de Los Santos.

Las autoridades de Jalisco hicieron un llamado a la verificación de la información antes de realizar cualquier compra relacionada con el Mundial de Fútbol 2026.

En relación con fraudes ocurridos en mundiales anteriores, donde agencias de viajes defraudaron a personas con paquetes, se mencionó que estas agencias ya están identificadas. Las autoridades están trabajando para evitar que vuelvan a realizar promociones fraudulentas.

El titular de la fiscalía estatal agregó que este es un tema que desde mediados de 2025 han estado trabajando con el área de cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, con el objetivo de prevenir que la gente sea engañada.

“Hemos tenido algunas reuniones, también hemos sido ahí de parte de nuestra área correspondiente de cibernética, precisamente para ir detectando estas páginas de internet en las que ofrecen vuelos, hoteles y boletos. Hay un procedimiento que se sigue a sugerencia y a revisión que está haciendo tanto la Secretaría de Seguridad Pública Federal, como nosotros, propiamente de fiscalía, cuando advertimos alguna o se advierte alguna página de estas fraudulentas, por así decirlo, se hacen los procedimientos para dar de baja esas páginas", puntualizó.

El coordinador estratégico de seguridad, Roberto Alarcón Estrada subrayó que el único sitio seguro para adquirir los boletos es la página oficial de la FIFA.

"La única página oficial para la compra de boletos es a través de la página de FIFA. Es la única. Lo que informan es que entras ahí a un sorteo y después se abren las opciones disponibles, dentro de las opciones disponibles puedes elegir el partido, el estadio y la sede. Si se meten en la página seguramente hay más cosas que conocer, pero aquí lo importante, reitero, es que sepan que los ciudadanos estén informados que esa es la única ruta. Ni paquetes, ni WhatsApps, ni ninguna otra vía", resaltó.

El Mundial de Futbol 2026 en Jalisco arrancará el jueves 11 de junio de 2026. Ese día se jugará el partido 2 del torneo en el estadio Guadalajara (estadio Akron). El partido inaugural (partido 1) será ese mismo día en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

En total, el Estadio Guadalajara será sede de los siguientes cuatro partidos de la Fase de Grupos:

* Jueves 11 de junio de 2026: Partido 2 (Grupo A)

* Jueves 18 de junio de 2026: Partido 28 (Segundo juego de la Selección Mexicana, Grupo A)

* Martes 23 de junio de 2026: Partido 48 (Grupo K)

* Viernes 26 de junio de 2026: Partido 66 (Grupo H)