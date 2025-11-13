Lanzan huevos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro (Video)

El momento de la agresión a Luis Rubiales . Foto: Captura de video

MADRID (EUROPA PRESS).- Luis Rubén Rubiales, tío del exfutbolista Luis Manuel Rubiales, fue detenido este jueves por la Policía Nacional tras lanzarle huevos en la presentación de su libro, aunque sin impactar del todo en el expresidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF).

Según confirmaron fuentes policiales a Europa Press, los agentes se apersonaron en el lugar de los hechos tras el aviso de que una persona estaba arrojando huevos al exfutbolista. Con su lanzamiento, el detenido dañó una pantalla que se encontraba en la parte de detrás.

Luego la Policía procedió a su detención por un presunto delito de daños. El suceso ocurrió en el Êspacio Eventize de Madrid al inicio de la presentación de 'Matar a Rubiales' (edit. Última Línea), donde el expresidente expone su versión del beso no consentido que dio a Jenni Hermoso y denuncia una conspiración mediática y política en su contra.

Le acaban de tirar tres huevos a Luis Rubiales en la presentación de su libro al grito de "sinvergüenza".



Le han tenido que parar para que Rubiales no le pegase. pic.twitter.com/zwHbu38DLL — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) November 13, 2025

Rubiales se levantó y fue hacia el agresor, siendo frenado por varios asistentes al evento. El sujeto se marchó de inmediato bajo reprimendas de algunos testigos, pero al salir de la sala fue detenido por los agentes de la Policía Nacional.