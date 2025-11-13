Shohei Ohtani es el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional por segundo año consecutivo

Shohei Ohtani de los Dodgers de Los Ángeles celebra después de que vencieron a los Azulejos de Toronto en el juego 7 de la Serie Mundial el sábado 1 de noviembre . Foto: Frank Gunn / The Canadian Press via AP

El astro japonés Shohei Ohtani ganó con votación unánime el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional el jueves, para obtener el galardón por tercer año consecutivo y por cuarto en total.

Ohtani se convirtió apenas en el segundo jugador en la historia de las Grandes Ligas en ganar al menos cuatro premios al Más Valioso, sólo superado por los siete de Barry Bonds.

El bateador y pitcher de 31 años, ganó el premio al Más Valioso de la Liga Americana con los Angelinos de Los Ángeles en 2021 y 2023. Firmó con los Dodgers, el equipo de la misma ciudad, en el receso siguiente, y ganó el mismo honor pero de la Liga Nacional en 2024, durante su primera temporada en Chavez Ravine. También ha ganado la Serie Mundial en ambas temporadas con los Dodgers.

Ohtani obtuvo los 30 votos de primer lugar de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos. Ha ganado sus cuatro trofeos al Más Valioso de manera unánime.

El toletero de los Filis de Filadelfia, Kyle Schwarber, terminó segundo con 23 votosa ese lugar, mientras que el jardinero dominicano de los Mets de Nueva York, Juan Soto, fue tercero con cuatro.

El Jugador Más Valioso de la Liga Americana se anunciaría más tarde. El toletero de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, el receptor de los Marineros de Seattle, Cal Raleigh, y el tercera base dominicano de los Guardianes de Cleveland, José Ramírez, son finalistas.