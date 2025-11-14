Marcelo Ebrard entrega distintivo “Hecho en México” a la Selección Mexicana de futbol (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se sumó a la lista de actos encabezados desde el gobierno federal en la promoción de la Copa del Mundo de futbol al entregar la insignia “Hecho en México” a la selección nacional.

El distintivo suele entregarse reconoce a las instituciones que promueven la competitividad y la identidad nacional, además de contribuir al fortalecimiento de la economía mexicana en sectores estratégicos, como en este caso, el deporte.

“Entregamos esta certificación porque entendemos perfectamente lo que está detrás del Mundial, lo que significa para nuestro país”, destacó Ebrard Casaubón.

“‘Hecho en México' tiene como fundamento crear conciencia de lo que hacemos como mexicanos y saber de lo que somos capaces”, agregó el secretario, quien le deseó éxito al ‘Tricolor’.

“Si hay un producto ‘Hecho en México’ que tiene la trascendencia fuera de nuestras fronteras es el futbol mexicano. Nuestra selección nacional es la número uno en asistencia a los estadios con 60 mil personas por partido y es la más vista también. Agradecemos la certificación y estamos muy comprometidos con llevar la marca México a través del futbol en el mundo”, mencionó Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

La entrega de la insignia se da en el marco de la presentación de la campaña “Somos México” que acompañará a la Selección Mexicana en el Mundial de futbol, que bajo el lema “Somos tres veces anfitriones”, busca inspirar y fortalecer el espíritu de pertenecía del representativo mexicano.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Le entregamos el certificado Hecho en México a nuestras selecciones de fútbol , éxito y triunfos en 2026 !!! <a href="https://t.co/dspyf6pd1O">pic.twitter.com/dspyf6pd1O</a></p>— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) <a href="https://twitter.com/m_ebrard/status/1988738731499470883?ref_src=twsrc%5Etfw">November 12, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>