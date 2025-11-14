México elimina a Argentina y avanza a octavos de final de la Copa del Mundo Sub-17 (Videos)

México elimina a Argentina y avanza a octavos de final de la Copa del Mundo Sub-17. Foto: X: @miseleccionsubs

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este día, la Selección Mexicana de futbol Sub17 enfrentó a su similar de Argentina en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la categoría que se está desarrollando en Qatar. Los mexicanos y argentinos empataron 2-2 en el tiempo regular, sin embargo, en la tanda de penaltis, el cuadro tricolor se impuso 5-4 y avanzo a la siguiente fase.

México no inició de la mejor manera el duelo, pues al minuto 9, Argentina se adelantó por medio de Ramiro Tuilian. El primer tiempo culminó con ese resultado adverso. Sin embargo, todo cambió en el complemento. Al 46’´y al 58’, Luis Gamboa se hizo presente en el marcador para, primero empatarlo, y luego colocar al Tri por delante.

#Sub17 | ¡Qué manera de arrancar el segundo tiempo! ??



El gol de Gamboa que empató todo en Doha. ??



???? 1-1 ????#ProyectoSeleccionespic.twitter.com/YsTpGEjNMS — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) November 14, 2025

Desafortunadamente, a falta de 3 minutos de cumplirse los 90, el combinado nacional Albiceleste empató. Los penaltis fueron el último recurso para conocer al ganador. Los argentinos fallaron su primer disparo y, por el contrario, los mexicanos no erraron ninguno de sus tiros. El marcador en la definición desde los once pasos fue de 5-4 para los mexicanos, siendo Santiago López quien anotó el último y selló a la próxima ronda.

¡El héroe del día! ??



El penal definitivo, anotado por nuestro arquero. ¡ENORME, SANTI LÓPEZ! ??



???? 2(4)-(5)2 ????#ProyectoSeleccionespic.twitter.com/eUUW4THqNi — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) November 14, 2025

México enfrentará a Portugal en octavos de final el martes 18 de noviembre, el horario está por definirse.