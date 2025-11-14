“Piojo” Herrera encara a periodista que lo critica tras derrota de Costa Rica contra Haití (Video)

“Piojo” Herrera encara a periodista que lo critica tras derrota de Costa Rica contra Haití. Foto: Captura de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Miguel “Piojo” Herrera, director técnico mexicano que actualmente dirige a la Selección Costarricense, se encaró con un periodista durante la conferencia de prensa posterior al partido en que los ticos perdieron 1-0 vs. Haití y que puso en peligro su clasificación a la Copa del Mundo 2026.

Tras caer por la mínima ante los haitianos, Costa Rica se ubica actualmente en la posición número tres del Grupo C de la clasificación mundialista con 6 unidades (1 victorias, 3 empates, 1 derrota). Mientras que Honduras lidera el grupo con 8 unidades, Haití ocupa el segundo peldaño también con 8 puntos y Nicaragua es último con 4.

Para que Costa Rica clasifique al Mundial necesita ganar a Honduras, pero, además, que Haití pierda o empate ante Nicaragua. En caso de perder se diluye toda aspiración de acceder al certamen. En caso de ganar, pero que los haitianos no pierdan, tendría la posibilidad de obtener el boleto del repechaje, pero, nuevamente, estaría condicionado por los resultados de otros partidos.

Esta serie de resultados llevó a los periodistas ticos a criticar el accionar del “Piojo”. Uno de ellos, recalcó que se nota la inexperiencia de Herrera en la dirección de eliminatorias mundialistas.

“Se la voy a cambiar, no le voy a hablar del partido, sino de la eliminatoria. Su inexperiencia y que nunca haya jugado eliminatorias hoy se ve reflejado en este partido y los 5 en los que sólo tiene una victoria”, dijo el periodista.

El timonel mexicano asumió la responsabilidad de los resultados y aseguró que “es el culpable’” de la situación de Costa Rica, aunque también dejó en claro que les faltó contundencia y “así es el futbol”.

El Piojo peleando con Periodistas, el DT menciona que lo que faltó sólo hacer el gol pic.twitter.com/oHFPCMrG8p — Kevin Jiménez (@KevinJimenezCR) November 14, 2025

El próximo partido de los Ticos será el próximo martes 18 de noviembre, a las 19:00 horas, ante Honduras.