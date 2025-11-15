Muere Vicente Zarazúa, figura histórica del tenis mexicano y tío abuelo Renata Zarazúa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Vicente Zarazúa, figura histórica del tenis mexicano como jugador y comentarista de televisión, falleció este viernes a la edad de 81 años, según informó su familia.

Zarazúa, tío abuelo de la tenista Renata Zarazúa, destacó como representante de México tanto en distintas competencias internacionales como Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos y Copa Davis durante las décadas de los 60 y 70.

Entre sus logros más renombrados se encuentran la medalla de oro en la justa veraniega de México 68 compartiendo cancha en el torneo de dobles junto al mítico Rafael “Pelón” Osuna en lo que en ese entonces fue un torneo de exhibición, además de formar parte del equipo mexicano Copa Davis que derrotó a Australia en 1969, época en la que este país era considerado la máxima potencia del tenis.

Tras su retiro, Zarazúa Loyola cambió las raquetas por los micrófonos para convertirse en comentarista deportivo para la cadena Televisa, compartiendo transmisiones con otro personaje histórico del tenis mexicano, como lo fue Francisco “Pancho” Contreras, quien falleció en 2022.

La noticia del fallecimiento de Vicente Zarazúa se dio justo cuando Renata, sin saber la noticia, se convertía en la pieza clave en el triunfo de México ante Dinamarca en la primera serie de la Billie Jean Cup que se desarrolla en Monterrey, con victorias tanto en su partido de singles, como en el duelo de dobles, junto a Giuliana Olmos.

“Sabemos que le va a afectar la noticia, pero creo que los grandes deportistas como Renata están adaptados a este tipo de situaciones, y aunque seguramente estará triste, también puede ser una motivación para ella”, comentó Agustín Moreno, capitán del equipo mexicano, durante la conferencia de prensa posterior a la serie ante Dinamarca y a la que Renata Zarazúa no asistió.

Este domingo México enfrentará su segunda serie del compromiso ante Canadá.