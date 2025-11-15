Patrick Beverley, exjugador de la NBA, fue arrestado en Texas por un cargo de agresión grave

Patrick Beverley, de los Milwaukee Bucks, dribla durante la primera mitad del cuarto partido de la primera ronda de los playoffs de la NBA contra los Indiana Pacers, el domingo 28 de abril de 2024, en Indianápolis.. Foto: AP/Michael Conroy

ROSHARON, Texas (AP).- Patrick Beverley, exjugador de la NBA, fue arrestado y acusado de agresión grave en lo que la policía de Texas calificó como un incidente de “violencia familiar”.

Beverley, de 37 años, fue arrestada la madrugada del viernes en una casa en Rosharon, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Fort Bend. Se le impuso una fianza de 40 mil dólares.

A través de las redes sociales, Beverley pidió a la gente que “no se creyera todo lo que ve en internet”.

También republicó una declaración sin firmar en la que afirmaba haber encontrado inesperadamente a su hermana, menor de edad, a solas con un hombre de 18 años.

“Era comprensible que estuviera preocupado, como lo estaría cualquier hermano por su hermana. Sin embargo, no creemos que lo que sucedió después ocurriera como se ha descrito y esperamos tener la oportunidad de abordar este tema en los tribunales”, decía el comunicado.

Beverley jugó por última vez en la NBA con los Milwaukee Bucks en 2024. Anteriormente estuvo con los Houston Rockets, Los Angeles Clippers y varios otros equipos durante sus 12 años de carrera.