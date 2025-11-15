Selección Mexicana empata 0-0 ante Uruguay en duelo amistoso

TORREÓN, México (AP).- México ofreció una mejor actuación en el ámbito defensivo e igualó este sábado 0-0 frente a Uruguay en un encuentro de preparación para dos selecciones participantes en la próxima Copa del Mundo.

El equipo mexicano no ganó gol por primera ocasión en sus más recientes tres partidos —uno de ellos la goleada de 4-0 que Colombia le propinó en la anterior Fecha FIFA.

Los dirigidos por el técnico Javier Aguirre también generaron la mejor de las opciones durante el cotejo en el estadio Corona de la ciudad norteña de Torreón, cuando Gilberto Mora, el juvenil de 17 años, estuvo cerca de marcar un tanto de bandera, por medio de un remate cruzado con la parte externa del pie derecho dentro del área, que apenas pasó a un lado del arco defendido por Santiago Mele.

El partido terminó muy caliente después de que el atacante uruguayo Maximiliano Araújo se encaró con el zaguero mexicano César Montes, a raíz de una acción que el árbitro panameño Fernando Morón no valoró como penal en el área tricolor, y que provocó la entrada de algunos jugadores desde el banquillo charrúa para apaciguar los ánimos.

"Al final la única (estadística) que vale es que fue un empate. No fuimos capaces de ganar. No fuimos superiores al rival, tampoco creo que mereciéramos otro resultado que fuera perder, por ejemplo, pero yo voy con la satisfacción de que el equipo muestra cosas, muestra buena actitud e intensidad", dijo Aguirre en conferencia. “Fue un partido muy igualado ante un rival de mucha calidad y dimos la cara”.

Con este empate, el balance histórico quedó totalmente equilibrado con ocho triunfos por equipo, además de ocho empates. México puso fin a una racha de tres derrotas en otros amistosos ante los charrúas, todos con goleadas: de 4-1 (7 de septiembre de 2018), 3-0 (2 de junio de 2022) y 4-0 (5 de junio de 2024).

Uruguay asumió este compromiso en territorio mexicano sin algunas de sus principales figuras como el atacante Darwin Núñez (Al-Hilal) y el mediocampista Federico Valverde (Real Madrid). Por fin, el estratega argentino Marcelo Bielsa echó mano de futbolistas que juegan en la Liga MX como los atacantes Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre (América), además de Mele (Monterrey).

"Yo esperaba más de nuestro equipo y menos de México. Nuestro equipo jugó por debajo de lo que imaginé que podríamos producir y México jugó por encima de lo que iban a producir. Dentro de eso, fue un partido con muy pocas llegadas", analizó Bielsa.

El conjunto del “Vasco” Aguirre ofreció una mejor disposición en la presión alta. Gracias a este esfuerzo estuvieron en un par de ocasiones cerca de abrir el marcador luego de robar el esférico y buscar los remates de Raúl Jiménez, que fueron contenidos por Mele.

Los sudamericanos ofrecieron muy poco peligro sobre el arco tricolor; su acción más destacada fue un disparo de Facundo Torres, bien contenido por el portero Raúl Rangel en los primeros compases del complemento.

En el Tri se enteró las alarmas durante la compensación previa al descanso, cuando se vio obligado a retirar del campo al veterano extremo Hirving Lozano debido a una molestia muscular. Su sitio fue ocupado por Mora, a quien no se le permitió ir con la seleccióni Sub17 al Mundial de Qatar para formar parte de la última convocatoria del año en el Tri mayor.

"La idea que tengo de Mora es positiva, sobre todo porque no se nota que es tan joven como es, tan pequeño de estatura como es y tan, aparentemente, entre comillas, débil como parece. Lo veo como un jugador maduro en la forma de entender el fútbol", dijo Bielsa sobre el talentoso mediocampista tricolor. “La palabra maduro no aplica, pero sí que es un jugador práctico, efectivo e incisivo”.

México cerrará su calendario de competencias del año el martes, cuando se mida a Paraguay, en un duelo amistoso en el Alamodome de Houston.

Los uruguayos también cerrarán su actividad de 2025 el martes con un choque ante Estados Unidos en el estadio Raymond James de Tampa Bay.