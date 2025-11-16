Detienen al exárbitro Marco Antonio “N”, “Chiquimarco”, por presunta violencia familiar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De acuerdo Récord, una fuente le informó que la mañana de este domingo el exárbitro mexicano Marco Antonio “N”, también conocido como “Chiquimarco”, esto por el presunto delito de violencia familiar.

Récord señaló que la detención del exsilbante “fue confirmada por un documento” en su posesión, mismo que valida los datos acerca del avance de su caso.

En julio de 2023, Proceso publicó que el 1 de agosto de 2022 el exárbitro de la Liga MX golpeó a su ahora exesposa. “Ambos forcejearon por unos documentos y sus hijas vieron cómo la mujer fue violentada, una vez más”

La pelea cesó cuando las dos muchachas y una hermana de la agredida intervinieron. Lo amenazaron con grabar un video y llamar a la policía. Ese día el acusado abandonó el domicilio familiar.

“Dos días después la mujer lo denunció ante Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y 11 meses después Marco Antonio “N” fue vinculado a proceso por un juez por su probable participación en el delito de violencia familiar. Como medidas cautelares, al imputado se le prohibió acercarse a la víctima y al domicilio, así como tener comunicación con ella”.

Por aquellas acciones, “Chiquimarco” había sido detenido y, posteriormente, puesto en libertad. Aunque las autoridades determinaron dictarle un auto de vinculación a proceso, manteniendo el caso abierto y bajo seguimiento.

Récord señaló que el proceso legal ha escalado a una nueva fase, pues se ha programado una audiencia para el próximo martes 18 de noviembre a las 12:30 horas. Y, una de las condiciones más relevantes para esta sesión es que, a diferencia de participaciones anteriores, las cuales fueron por videoconferencia, el imputado deberá comparecer físicamente ante el órgano jurisdiccional.